Rumbo al Ministerio de Seguridad de Kast: Fiscalía informa renuncia de Trinidad Steinert

El Ministerio Público confirmó este martes la renuncia de Trinidad Steinert Herrera a su cargo como fiscal regional de Tarapacá, en un contexto marcado por su inminente incorporación al Ministerio de Seguridad del Presidente electo José Antonio Kast.

A través de un comunicado oficial, la Fiscalía precisó que “la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert Herrera, presentó su renuncia al Ministerio Público conforme a la normativa vigente, decisión que fue aceptada”, indicando que se trata de una determinación “de carácter personal, asociada a un nuevo desafío profesional”.

En el mismo texto, la institución subrayó su independencia frente a los nombramientos políticos. “El nombramiento de autoridades de gobierno constituye una atribución exclusiva del Presidente de la República, en la cual el Ministerio Público no participa ni incide, manteniendo su plena autonomía e independencia constitucional”, señaló el organismo.

Asimismo, se aseguró la continuidad operativa de la Fiscalía Regional de Tarapacá. “La Fiscalía Regional de Tarapacá continuará funcionando con total normalidad, activándose los mecanismos institucionales previstos para asegurar su adecuada conducción y la continuidad del trabajo investigativo y de atención a las víctimas y a la ciudadanía”, añadió el comunicado.

La llegada de Steinert

La renuncia de Steinert se produce a pocas horas del anuncio oficial del gabinete del gobierno entrante, que el propio Kast confirmó para esta jornada. “Mañana ustedes conocerán a las 25 personas que integrarán el gabinete, incluida la persona a cargo del Ministerio de Seguridad”, afirmó el mandatario electo el lunes.

La fiscal, abogada de 54 años, había ganado visibilidad nacional por liderar investigaciones contra el tráfico de ketamina que involucró a exmiembros del Ejército y por causas vinculadas al combate del crimen organizado y el Tren de Aragua en el norte del país.

Su eventual llegada a Seguridad se impuso luego de que se diluyeran otras opciones, entre ellas la del general (r) de Carabineros y diputado electo Enrique Bassaletti, quien descartó dejar el Congreso. También circularon nombres de exuniformados y perfiles técnicos, hasta que la definición terminó decantando en Steinert.

La Fiscalía cerró su comunicado reiterando que “seguirá cumpliendo su labor con independencia, más allá de los cambios que se produzcan en otros poderes del Estado”, y deseándole “el mayor de los éxitos” en la nueva etapa profesional.

La salida de Steinert abre, además, un flanco de debate en el mundo jurídico y político respecto del paso directo desde cargos estratégicos del Ministerio Público a funciones ministeriales, en momentos en que la Fiscalía busca reforzar su autonomía y evitar cuestionamientos de politización.