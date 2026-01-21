Boric refuerza despliegue en el Biobío y destaca coordinación con gobierno electo por incendios

Con la emergencia aún en curso, el Presidente Gabriel Boric volvió a desplegarse en la Región del Biobío para seguir de cerca el impacto de los incendios forestales. Esta vez, el recorrido incluyó las comunas de Florida, Penco y Tomé, donde el Mandatario constató en terreno el avance de las labores de combate del fuego y de remoción de daños.

Tras reunirse con autoridades regionales y nacionales, Boric recalcó que la situación sigue siendo crítica. Más de 130 aeronaves de Conaf, Senapred, el Estado Mayor Conjunto y empresas forestales continúan operando en la zona, mientras equipos en tierra trabajan con maquinaria pesada en el despeje de calles y el retiro de escombros, especialmente en sectores como Lirquén. En paralelo, el Gobierno reforzó el trabajo de identificación de las víctimas fatales, con el traslado de la directora del Servicio Médico Legal a la región para agilizar los procedimientos junto a la PDI y la Fiscalía.

Cabe mencionar que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó esta noche el aumento a 21 personas fallecidas por los incendios de la zona centro sur luego del hallazgo de un cadáver en la Región del Biobío.

En medio del recorrido, el Presidente Boric puso énfasis en el mensaje político detrás de la respuesta estatal. Destacó la coordinación entre el actual gobierno y la administración electa, en un contexto de transición, afirmando que frente a la tragedia “Chile es uno solo”. Según explicó, los equipos ministeriales ya están en contacto —a través del ministro Álvaro Elizalde y el futuro ministro Claudio Alvarado— para asegurar continuidad en las acciones y acelerar los apoyos a las familias afectadas.

“Como ustedes saben, hay un Gobierno, el nuestro, en ejercicio, que está a cargo de la tragedia, hay un Gobierno electo que ayer acaba de presentar su ministros, y que somos de tendencias políticas muy distintas, pero Chile nos une”, declaró el Mandatario.

El despliegue presidencial coincidió además con la puesta en marcha del comité de ayudas tempranas, constituido el martes, que definió tres líneas de acción inmediatas: la entrega de un bono de recuperación, medidas iniciales para la reconstrucción de infraestructura dañada y apoyo directo a las actividades agrícolas y apícolas. Para el Mandatario, se trata de una respuesta construida a partir de la experiencia de emergencias previas, pero ajustada al diagnóstico levantado directamente en terreno.