Jeanne Simon, politóloga norteamericana, y primer año de Trump: “EEUU va a quedar marginalizado”

La politóloga norteamericana Jeanne Simon analizó el primer año del segundo mandato de Donald Trump y advirtió sobre sus efectos en el posicionamiento global de Estados Unidos.

A su juicio, el sello del presidente ha sido “empujar y ver hasta qué punto puede ir sin que le paren”, una lógica que, según dijo, busca deliberadamente provocar a otras potencias, en especial a Europa. “Yo creo que busca provocar a las autoridades en Europa”, señaló en entrevista con Al Pan Pan. “Estados Unidos va a quedar marginalizado. Y los europeos, especialmente, saben que no pueden confiar”, agregó.

Simon descartó, sin embargo, que esas provocaciones deriven en acciones militares concretas, como una eventual anexión de Groenlandia o Canadá. “No, no, no. Yo creo que él va a buscar provocar, pero no”, afirmó, agregando que tanto Europa como Canadá son conscientes de que Estados Unidos “depende mucho de los intercambios de comercio con estos países”. En ese contexto, explicó que existen límites estructurales que moderan las amenazas más extremas.

Uno de esos contrapesos, dijo, provendrá desde el propio mundo empresarial estadounidense. Según la académica, “van a haber voces dentro de Estados Unidos que van presionando al presidente de bajar ciertos temas, especialmente en relación a las tarifas (aranceles)”, aludiendo a los anuncios de alzas drásticas en impuestos a productos europeos, como el vino o el champán francés. A su juicio, Trump “está jugando un poquito” con estas medidas, probando reacciones y midiendo costos.

Para Simon, Europa y otros socios comerciales ya comenzaron a adaptarse a este estilo. “Están tomando el ritmo de Trump, pero van a ir parando también porque entienden que si no lo hacen, él va a seguir provocando”, explicó. Esa dinámica, advirtió, puede tener consecuencias más profundas en el mediano y largo plazo.

“La consecuencia es que Estados Unidos va a quedar marginalizado”, sostuvo la politóloga, subrayando que la pérdida de confianza no se limita solo a la figura de Trump. “No solamente en Trump. No es que si un demócrata llega, todo se arregle. El electorado en Estados Unidos ya no es confiable si sigue eligiendo y apoyando a alguien como el presidente Trump”, concluyó, apuntando a un cuestionamiento más estructural sobre el rol del país en el sistema internacional.