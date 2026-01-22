El Peso sin fronteras

Usar pesos en varias cadenas de bloques, en cualquier momento, es posible usando CLP Coin, el CLPC te permite guardar tu capital en sistemas descentralizados, de forma privada, sin costo mensual.

Puedes usar tus pesos directamente en Ethereum, Polygon, Binance, Arbitrum u Optimism.

¿Qué puedes hacer con tus pesos en la cadena de bloques?

Transferir a quien quieras en cualquier momento

Ocupar contratos inteligentes (programas informáticos)

Con ellos puedes entre otras cosas: Intercambiar unidades por otras monedas e items en general que existan en la red. Administrar gastos. Pagar servicios físicos y digitales. Pagar productos físicos y digitales.



Esto significa que el peso ha entrado a un nuevo ecosistema donde es capaz de ser usado de nuevas formas, al usar los estándares de las cadenas de bloques. Esta moneda está habilitada para ser usada con cualquier otro programa de la red en: sistemas centralizados, descentralizados o mixtos. Lo que le permite al peso evolucionar a medida que el mercado lo hace y adaptarse a esta nueva tecnología.

Pero, ¿Cómo funciona esta moneda? CLP Coin fue creado y es administrado por T5F SpA , una fintec chilena que lleva años operando en el país, T5F se encarga de guardar el respaldo en pesos, generar unidades de CLPC, desarrollar software libre de apoyo para el fácil uso de la moneda y compartir información al público sobre los pesos respaldando a la moneda. Por cada CLPC existente hay guardado un peso en una cuenta de banco de T5F, así CLP Coin mantiene su valor, puedes crear unidades depositando pesos y retirar los pesos guardados destruyendo las unidades que deseas retirar, desde clpc.cash, sitio proveído por T5F para este fin.

Puedes operar con tus pesos en la Web3 como persona natural o empresa y pagar a un proveedor, cobrar una cuenta sin gastos de comisión, automatizar procesos, integrarla a tus aplicaciones, acceder a nuevos mercados, nuevas fuentes de ingreso, etc. Todo de forma segura, sencilla y privada.

El CLP Coin es seguro ante catástrofes, al estar respaldado en pesos, te protege ante la eventualidad de que alguna cadena de bloques en la que tengas tus pesos sufra un ataque o fallo. T5F mantiene un registro paralelo de los movimientos de la moneda en las cadenas de bloques, de forma que ante una situación como esta, se puedan devolver los pesos a los clientes afectados tomando los totales que habían antes del problema y habilitando el saldo correspondiente para su uso en la app.

En conclusión, nuestro peso tiene hoy, gracias a las cadenas de bloques y a monedas como CLP Coin, muchas posibilidades de uso que tal vez desconoces, acceso a espacios en constante crecimiento, donde puedes usar a este aliado para administrar tu pyme, hacer crecer tu patrimonio o ahorrar.