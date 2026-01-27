Caso “Muñeca Bielorrusa”: sigue la segunda jornada de formalización de Ángela Vivanco

Este martes 27 de enero continúa la audiencia de formalización en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, imputada por los delitos de cohecho y lavado de activos en el marco del caso “Muñeca Bielorrusa”. La jornada anterior, el tribunal rechazó un incidente de la defensa que buscaba declarar ilegal la detención de la exmagistrada, quien quedó recluida en tránsito en el Centro de Detención Femenina de San Joaquín.

La defensa, encabezada por el abogado Jorge Valladares, argumentó que la orden de detención fue desproporcionada e innecesaria: “Doña Ángela Vivanco ha estado disponible a distintos actos del procedimiento, no solo del procedimiento, sino que incluso cuadernos administrativos en los que ha comparecido voluntariamente declarar, y ha estado perfectamente y permanentemente disponible en cada una de las situaciones que se han dispuesto a su respecto, y ha prestado la colaboración necesaria”, señaló. Además, alegó que no se informó al tribunal sobre su edad —próxima a cumplir 63 años— y su estado de salud, con una enfermedad de base asociada a un cáncer en remisión, solicitando dejar sin efecto la detención.

La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, se opuso, afirmando que “el hecho de que la imputada sea mayor de 60 años no constituye una limitación legal para decretar una orden de detención“. El juez de garantía Cristián Sánchez desestimó el incidente, permitiendo la continuidad de la audiencia.

El Ministerio Público anunció que solicitará la medida cautelar de prisión preventiva, según explicó el fiscal Marcos Muñoz. La investigación señala que Vivanco, junto a otros imputados, se concertó para favorecer al consorcio chileno-bielorruso en un litigio contra Codelco, y que habría recibido al menos 90 millones de pesos mientras las causas se resolvían en la Corte Suprema, fallos que obligaron a la estatal a desembolsar cerca de 12 mil millones de pesos.

El proceso continuará con los alegatos de los querellantes, entre ellos la Organización de Trabajadores Judiciales, el Consejo de Defensa del Estado y Codelco. Para el miércoles está prevista una suspensión, a fin de que la defensa acceda a los antecedentes completos de la investigación.

La “Muñeca Bielorrusa”, arista del caso Hermosilla, investiga una red de pagos para influir en fallos judiciales relacionados con un litigio entre la empresa bielorrusa Belaz, socios chilenos y Codelco, siendo una de las causas por corrupción judicial más relevantes de los últimos años en Chile.