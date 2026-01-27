Declaraciones de Lagos y Silber complican versión de Vivanco en caso “Muñeca Bielorrusa”

Durante la jornada de ayer, la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco pasó por su primera jornada de formalización en el marco del caso “Muñeca Bielorrusa”, en donde se le imputó por cohecho y lavado de activos. En esta, Fiscalía estableció preliminarmente el rol que habría cumplido en las gestiones judiciales vinculadas al litigio entre el consorcio Belaz-Movitec y Codelco.

La primera jornada, abocada principalmente a las garantías de Vivanco tras su detención durante la noche del domingo, terminó con la decisión del juez de Garantía Cristián Sánchez: a su criterio, la defensa (a cargo del abogado Jorge Valladares, quien acusó que la orden de detención fue desproporcionada e ilegal) no logró fundamentar una afectación concreta de derechos en contra de la exministra. Desde las 9:00 de hoy se desarrolla la segunda jornada, en donde el Ministerio Público fundamentará su solicitud de prisión preventiva en su contra.

Sin embargo, en horas previas al inicio de la audiencia, dos publicaciones periodísticas revelaron nuevos antecedentes en la trama que tiene en jaque a la exmagistrada: se trata de las declaraciones de Eduardo Lagos, abogado acusado de haber pagado coimas a la exministra, y de Gabriel Silber, su exsocio junto a Mario Vargas Cociña, también imputado.

Lagos: el paso a paso de las coimas

Eduardo Lagos, preventivamente detenido en Capitán Yáber por cohecho y lavado de activos, prestó declaración ante el Ministerio Público el pasado 6 de enero. En su testimonio, consignado por el medio Reportea, reconoció los pagos a Gonzalo Migueles, pareja de Vivanco, para asegurar fallos favorables al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM) en su litigio contra Codelco, que obligó a la estatal a pagar más de $17 mil millones.

Lagos señaló que la idea de los pagos fue de su socio Mario Vargas. Según su declaración, “el día previo a su venida a la oficina, Mario Vargas me dice estando, presente también Gabriel Silber, que ‘este guatón’ –así se refiere a Gonzalo Migueles- que puede sacarle el voto a la Ángela, y que incluso nos puede ayudar en la tramitación de la causa en la Suprema. A esta propuesta la reacción y respuesta de Gabriel fue ‘encantado’”. Lagos afirmó que él advirtió que se trataba de un delito de cohecho.

“Mario Vargas nos indica que lo que quería Gonzalo Migueles es plata, bajo la forma de un honorario, y además premio por conseguir la aprobación del primer recurso de apelación en el que también estaba incluida la ONI (orden de no innovar). Yo le cuestioné si Migueles tenía esta posibilidad real de hacer la gestión de influir en el voto de Vivanco, pero Mario nos indicó que se podía hacer y que él mismo lo había hecho en alguna ocasión”, aseguró Lagos.

El abogado detalló que los pagos se negociaban “pago a pago con Migueles, a través de Mario Vargas (quien sería el que mantenía la relación de complicidad tanto con Vivanco como con Migueles), antes de la necesidad de cada sentencia”. Relató que el primer pago, a mediados de 2023, fue de parte de los $80 millones que recibieron por un fallo favorable. Dijo que Vargas era el encargado de entregar el dinero a Migueles, suponiendo que era en dólares. Lagos contó que su asistente, María Pía Peñaloza, llevaba una planilla donde estos pagos figuraban “como ‘costo’, ‘gastos’, o ‘costo por gastos’, o una fórmula análoga”.

Además, Lagos implicó directamente a la exministra Vivanco, afirmando que en una ocasión “Ángela Vivanco nos asesoró directamente para la tramitación del recurso de aclaración, rectificación y enmienda que después ella misma falló”. Este recurso resultó en un pago adicional de Codelco a CBM por más de $4 mil millones, tras el cual, en diciembre de 2023, se giró un pago de $70 millones a Migueles mediante un intrincado mecanismo de compra de dólares en efectivo.

Sobre un pago de $45 millones en junio de 2024, Lagos declaró que fue precedido por una negociación donde inicialmente “Mario pidió para Gonzalo Migueles la cifra de $100 millones, pero con Gabriel (Silber) la rechazamos”, dijo, añadiendo que la negociación ocurrió antes de la vista de la causa para “aceptáramos sus condiciones o nos exponemos a un rechazo”. Incluso declaró que el 7 de marzo, día de la vista, Vargas recibió por WhatsApp un borrador del fallo.

A pesar de haber firmado un acuerdo de colaboración eficaz el 2 de enero, Lagos lo terminó saboteando al siguiente de su declaración. El 7 de enero se negó a firmar el acta, adoptó una actitud prepotente con el fiscal Marco Muñoz y provocó la renuncia de su propio defensor. No obstante, su extenso testimonio ya forma parte de la carpeta investigativa.

Silber: las gestiones para destruir chats con Hermosilla

En tanto, el testimonio ante la Fiscalía Regional de Los Lagos de Gabriel Silber describe una reunión en marzo de 2024 en el departamento de su entonces socio Eduardo Lagos, donde Vivanco mostró especial preocupación por los chats que mantenía con el abogado Luis Hermosilla.

Durante ese encuentro, según la declaración a la que accedió La Tercera, se planteó una estrategia para evitar la filtración pública de esas conversaciones: “Una de las opciones que se barajó en esa reunión fue recurrir de protección para obtener la destrucción de los chats. Vivanco refirió que la Corte Suprema iba a tomar cartas en el asunto, ya que ya habían algunos ministros que se nombraban”, relató el abogado.

El exparlamentario detalló que, tras la reunión, Lagos pidió a su socio Mario Vargas presentar el recurso de protección, lo cual se concretó el 3 de abril de 2024. Silber declaró: “El recurso fue interpuesto el día 3 de abril de 2024, ante la Corte de Santiago, siendo Ángela Vivanco aún ministra de la Corte Suprema y era coherente con lo conversado en la reunión y no iba destinado a tutelar los derechos de ningún cliente de nuestra oficina”.

“El recurso se fundaba en la supuesta afectación a la privacidad de las otras conversaciones que no tienen directamente relación con los hechos materia de la grabación que Leonarda Villalobos había captado en la oficina del abogado penalista Hermosilla, pero el objetivo real de dicha acción fue evitar que se conocieran las conversaciones de Ángela Vivanco con Luis Hermosilla, constituyendo esto un favor directo a la persona de la ministra Vivanco, aunque comunicacionalmente, en apariencia, fue visto como un intento del propio Mario Vargas por proteger sus comunicaciones personales”, consignó de su declaración el citado medio.

Sobre el modus operandi de Eduardo Lagos, Silber describió una estrategia para influir irregularmente en el Poder Judicial, operando “aguas arriba” en el diseño de estrategias jurídicas y utilizando a otros abogados para la comparecencia pública, blindándose así personalmente. En este esquema, Mario Vargas actuaba como un “conector social” por sus vínculos con miembros del Poder Judicial.

La declaración también abordó un plan, a solicitud de Vivanco, para tomar el control de la Tercera Sala de la Corte Suprema. Silber explicó: “El take over se refiere un plan para inhabilitar a otros ministros… para lo cual solicitó a Eduardo Lagos la preparación de diversas denuncias”. Estas se presentaron a través de una ONG, basadas en información que Vivanco misma entregaba, e incluyeron una denuncia contra el ministro Leopoldo Llanos y otra presentada por el abogado Marcos Fuentes contra el ministro Sergio Muñoz.