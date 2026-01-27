Hundimiento de embarcación salmonera en Reloncaví deja al menos seis personas desaparecidas

De acuerdo con los antecedentes disponibles, el hecho se registró durante la madrugada, momento en que se recibió un llamado telefónico alertando sobre una emergencia marítima producto del hundimiento de una nave que prestaba apoyo a centros de cultivo en el sector.

Así lo informó el sargento primero litoral y capitán de Puerto de Cochamó, Rodrigo Sánchez Guzmán, quien señaló que “el día de hoy, 27 de enero de 2026, en horarios de la madrugada se recibió llamado telefónico, dando cuenta de una emergencia marítima, producto al hundimiento de la embarcación Koñimo I”. Agregó que “de inmediato se dispuso el despliegue de personal dependiente de esta capitanía de puerto con el fin de adoptar las primeras diligencias”.

Autoridad Marítima de Puerto Montt efectúa operativo tras hundimiento de embarcación en Ralún, Estuario de Reloncaví El despliegue ha logrado rescatar a 2 personas y continúa la búsqueda de 6 tripulantes con Unidades Marítimas, Aeronavales, buzos y voluntarios#ArmadaPorChile pic.twitter.com/D2qV5hKUDT — Armada de Chile (@Armada_Chile) January 27, 2026

Según precisó la autoridad marítima, dicho despliegue permitió “la recuperación de dos personas, las cuales fueron derivadas a un centro de salud”. En paralelo, continúan las labores de búsqueda de las personas que se encontrarían desaparecidas, mediante unidades marítimas dependientes de la Gobernación Marítima de Puerto Montt.

El operativo involucra a personal de la Armada, Senapred, la Gobernación Marítima de Puerto Montt, las capitanías de Puerto de Puerto Montt y Cochamó, además de botes salvavidas. A estas tareas se sumará una aeronave del Grupo Aeronaval de Puerto Montt durante las próximas horas.

Por su parte, Daisy Gallardo, comandante del bote salvavidas de Puerto Montt, indicó que tras recibir el aviso por parte de Senapred, voluntarios se trasladaron hasta el lugar “para poder apoyar las labores de búsqueda”. “Nos desplegamos con buzos y embarcaciones para poder colaborar y trabajar durante el día de hoy en el sector”, señaló.

Asimismo, voluntarios de UAV Chile informaron que se encuentran desplegados en el Estuario de Reloncaví, en el sector de Ralún, comuna de Puerto Varas, apoyando las labores de búsqueda de personas mediante el uso de drones, en coordinación con los organismos de emergencia.

Nuestros voluntarios se encuentran desplegados en el Estuario de Reloncavi, Ralun, comuna de #PuertoVaras por apoyo en búsqueda de personas, junto a los organismos de emergencia #drones #busquedayrescate pic.twitter.com/qJ4gf2NhzB — uavchile (@uavchile) January 27, 2026

De momento, la noticia sigue en desarrollo y se espera actualización por parte de las autoridades y equipos de búsqueda.