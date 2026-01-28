Fiscalía indaga causas del hundimiento del catamarán Koñimo I tras hallazgo de víctimas

Luego del hallazgo de los seis tripulantes que murieron en el naufragio del catamarán Koñimo I, la Fiscalía Regional de Los Lagos dio por iniciada la etapa investigativa destinada a establecer las causas del hundimiento de la embarcación en el Estuario del Reloncaví. El siniestro dejó un total de seis personas fallecidas y dos sobrevivientes.

La fiscal María Angélica de Miguel informó que los cuerpos de los tripulantes fueron encontrados al interior de la nave, sin descartar que hayan quedado atrapados producto del bloqueo de los accesos tras el hundimiento. Según explicó, el movimiento de los objetos dentro de la embarcación habría dificultado la evacuación. Esa misma situación, añadió, complejizó las labores de los buzos que participaron en la recuperación de los cuerpos.

Concluida la fase de búsqueda y rescate, la investigación se concentrará ahora en las maniobras de reflotamiento del catamarán, consideradas clave para el esclarecimiento de los hechos. En paralelo, la Policía de Investigaciones tomó declaraciones y realizó diversas diligencias para reconstruir la dinámica del accidente.

“La reflotación es un proceso tremendamente importante y difícil, justamente porque hay que mantener el estado de esa nave”, señaló la fiscal, enfatizando que el procedimiento debe ejecutarse con extremo cuidado para evitar cualquier alteración que pueda afectar los peritajes posteriores. Si bien ya se han realizado sondeos y registros audiovisuales de la nave hundida, el objetivo es extraerla preservando al máximo su condición original.

Previo al reflote

Antes de iniciar el reflote, la empresa responsable deberá elaborar un estudio técnico y presentar un plan detallado a la Armada, que incluya medidas de seguridad. Solo una vez aprobado ese plan se podrá ejecutar la operación.

De Miguel indicó que la indagatoria buscará determinar si existió algún problema técnico que provocara el hundimiento y, a partir de ello, establecer si los hechos configuran un cuasidelito o un delito.

Por su parte, el gobernador marítimo de Puerto Montt, Mario Besoain, confirmó que la autoridad marítima abrió una investigación sumaria administrativa para esclarecer las causas de la tragedia. Precisó además que la embarcación contaba con permiso de zarpe vigente y con su listado de pasajeros, aunque se investiga la no declaración formal de uno de los tripulantes, quien figura entre los sobrevivientes.

Las víctimas fatales del naufragio fueron identificadas como Cristian Maldonado, Luis Figueroa, Marcos Zúñiga, Matías Reinier, Jorge Argel y Erwin Mansilla.