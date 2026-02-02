Héctor Barros, Marcela Adasme y Francisco Jacir integran terna para fiscal regional Centro Norte

Tras una extensa jornada de votación, las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel definieron a los tres candidatos que integrarán la terna para elegir al próximo fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, uno de los cargos más relevantes del Ministerio Público por el volumen y complejidad de causas que concentra.

El proceso concluyó con Héctor Barros a la cabeza, quien obtuvo 21 votos. Le siguieron Marcela Adasme, con 18 preferencias, y Francisco Jacir, que cerró la nómina con 15 votos. De este modo, los tres avanzaron a la etapa final del concurso para suceder a Xavier Armendáriz.

En total, diez candidatos expusieron ante ambas cortes sus propuestas para liderar la Fiscalía Centro Norte, que tiene competencia en comunas como Santiago, Recoleta, Estación Central, Lampa, Quilicura y Tiltil. Sin embargo, el formato de las audiencias limitó las presentaciones a solo diez minutos por postulante, lo que llevó a proyectar una fase adicional de evaluación.

El turno del Fiscal Nacional

Será ahora el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien deberá escoger al nuevo titular de la repartición. Según explicó, en un plazo de diez días los tres integrantes de la terna serán citados a realizar un test de drogas y una evaluación psicolaboral, como parte del procedimiento previo a la designación.

Valencia adelantó además que los candidatos serán invitados a la Fiscalía Nacional para exponer con mayor profundidad sus planes de gestión, considerando que el rol del fiscal regional es clave en la persecución penal y en la toma de decisiones estratégicas sobre causas de alta connotación pública.

“Tienen un rol difícil de exagerar en la persecución penal”, subrayó el Fiscal Nacional, enfatizando que quien resulte elegido deberá contar con un alto nivel de profesionalismo, capacidad técnica y probidad. “Esperamos que también sienta una profunda pasión por la justicia”, concluyó.

La definición final, en ese contexto, no solo marcará el rumbo de una de las fiscalías más importantes del país, sino que también será observada como una señal sobre los criterios que primarán en la conducción del Ministerio Público en los próximos años.

Revisa las exposiciones en el siguiente link:

🔴 EN VIVO: Audiencia pública para escuchar a postulantes al cargo de Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte. 🎥 https://t.co/d4ZzykIHcC pic.twitter.com/vDwsYIqkB6 — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) February 2, 2026