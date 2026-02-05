Marta Larraechea es trasladada a Santiago tras sufrir paro cardíaco por picadura de abeja

La ex primera dama Marta Larraechea, esposa del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, fue trasladada durante la noche de ayer en un helicóptero de Carabineros desde la Región de Valparaíso hasta la Clínica Alemana de Santiago la noche del miércoles, tras sufrir un grave cuadro de salud. La emergencia se originó en su domicilio en Santo Domingo, donde sufrió inicialmente una picadura de abeja.

Producto de la picadura, Larraechea fue llevada al Cesfam de Santo Domingo, ingresando estable pero con signos de una reacción adversa. Sin embargo, su condición se agravó durante el traslado en ambulancia hacia San Antonio, sufriendo un paro cardiorrespiratorio. por el que el personal de salud debió realizar maniobras de reanimación.

Posteriormente fue atendida de urgencia y estabilizada en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, donde permaneció intubada y con soporte ventilatorio. Una vez estabilizada, fue derivada por vía aérea a la capital. El helicóptero aterrizó pasadas las 23:30 horas en la cancha del Estadio Manquehue, cercana a la Clínica Alemana, para su ingreso.

La hipótesis manejada sobre el origen de la crisis es una reacción anafiláctica. “Habría sido una picadura de una abeja que generó una reacción anafiláctica muy severa, con todas las consecuencias que eso conlleva, que sabemos que ocurren en este tipo de situaciones”, informó el senador Iván Flores.

La exprimera dama estuvo siempre acompañada por su familia, incluido el expresidente Frei, quienes realizaron el traslado a Santiago por vía terrestre. Fuera de cámaras, su hija Victoria Frei señaló que su madre se encontraba “delicada”. Según los últimos antecedentes disponibles, Marta Larraechea permanece estable dentro de su condición y bajo atención médica especializada en la Clínica Alemana, a la espera de que se conozcan nuevos detalles de su evolución.