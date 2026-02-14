Chilenas hacen historia: primeras mujeres en llegar en bicicleta al campamento base del Everest

Hito histórico femenino: Dos ciclistas chilenas se convirtieron en las primeras mujeres en llegar en bicicleta al Campamento Base del Everest, marcando un logro inédito para el país.

Recorrido desafiante: La travesía abarcó más de 3.000 kilómetros por rutas exigentes en Nepal, con altas pendientes y condiciones climáticas adversas.

Equipo protagonista: Las deportistas que lograron esta hazaña son Jacinta Correa y Camila Forti, quienes planificaron y ejecutaron el viaje de forma autónoma.

Resistencia y clima: Parte del desafío fue adaptarse a altitudes extremas, temperaturas bajo cero y terrenos de difícil acceso, lo que exigió preparación física y mental.

Inspiración para otras: El logro busca abrir puertas e inspirar a otras mujeres en disciplinas tradicionalmente dominadas por hombres, especialmente en deportes extremos y de resistencia.