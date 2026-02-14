Publicidad
Chilenas hacen historia: primeras mujeres en llegar en bicicleta al campamento base del Everest Lo+leído

Chilenas hacen historia: primeras mujeres en llegar en bicicleta al campamento base del Everest

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Jacinta Correa y Camila Forti completaron una expedición de 11 días en plena temporada de invierno y se convirtieron en las primeras mujeres en alcanzar el campamento base del Everest, a más de 5.000 metros de altura pedaleando

  • Hito histórico femenino: Dos ciclistas chilenas se convirtieron en las primeras mujeres en llegar en bicicleta al Campamento Base del Everest, marcando un logro inédito para el país.

  • Recorrido desafiante: La travesía abarcó más de 3.000 kilómetros por rutas exigentes en Nepal, con altas pendientes y condiciones climáticas adversas.

  • Equipo protagonista: Las deportistas que lograron esta hazaña son Jacinta Correa y Camila Forti, quienes planificaron y ejecutaron el viaje de forma autónoma.

  • Resistencia y clima: Parte del desafío fue adaptarse a altitudes extremas, temperaturas bajo cero y terrenos de difícil acceso, lo que exigió preparación física y mental.

  • Inspiración para otras: El logro busca abrir puertas e inspirar a otras mujeres en disciplinas tradicionalmente dominadas por hombres, especialmente en deportes extremos y de resistencia.

  • Apoyo logístico: La expedición contó con respaldo de organizaciones locales en Nepal que facilitaron acceso y seguridad en los tramos complejos del trayecto.

Lee el artículo completo en el siguiente link

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad