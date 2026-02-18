Publicidad
Cierran temporalmente el Paso Los Libertadores por hallazgo de mosquito del dengue y fiebre amarilla

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La medida regirá desde este jueves a las 10:00 horas y se extenderá hasta el viernes al mediodía, mientras se realiza una aplicación química preventiva.

El Complejo Fronterizo Los Libertadores cerrará desde este jueves hasta el viernes al mediodía tras el hallazgo de un mosquito sospechoso de ser Aedes aegypti. La medida permitirá realizar una aplicación química preventiva en el lugar.
La Delegación Presidencial Provincial de Los Andes informó el cierre temporal del Complejo Fronterizo Los Libertadores tras el hallazgo de un ejemplar adulto altamente sospechoso del vector Aedes aegypti.

Según detalló la autoridad, el cierre comenzará este jueves 19 de febrero a las 10:00 horas. A las 12:00 horas se suspenderá además el tránsito por el túnel del paso Cristo Redentor, que conecta Chile con Argentina.

La medida se adopta debido a la “aplicación química en contexto de hallazgo de ejemplar adulto altamente sospechoso del vector Aedes Aegypti, por parte del Ministerio de Salud”, indicó el documento oficial.

El Aedes aegypti es un mosquito reconocido internacionalmente por transmitir enfermedades como dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla. Ante la posible presencia de este vector en el país, las autoridades dispusieron el cierre preventivo del tránsito entre Guardia Vieja (Chile) y Uspallata (Argentina).

De acuerdo con el comunicado, el paso será reabierto el viernes 20 de febrero a las 12:00 horas, retomándose el tránsito normal entre ambos países.

