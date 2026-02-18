Publicidad
PDI investiga muerte de interno que llevaba solo un día recluido en la Cárcel de Puente Alto PAÍS Agencia Uno (referencial)

PDI investiga muerte de interno que llevaba solo un día recluido en la Cárcel de Puente Alto

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La PDI investiga la muerte de un interno en la Cárcel de Puente Alto, quien fue hallado sin vida a las 5:40 horas, un día después de ingresar al recinto por abuso sexual de menor de 14 años. El diagnóstico preliminar apunta a asfixia por ahorcamiento.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La PDI investiga la muerte de un interno en la Cárcel de Puente Alto, quien fue hallado sin vida a las 5:40 horas, un día después de ingresar al recinto por abuso sexual de menor de 14 años. El diagnóstico preliminar apunta a asfixia por ahorcamiento y la Fiscalía ordenó diligencias a la Brigada de Homicidios. En paralelo, en la cárcel de Quillota se denunció la agresión y extorsión contra otro recluso, quien fue trasladado a aislamiento tras recibir amenazas con armas blancas artesanales y exigencias de pago.
Desarrollado por El Mostrador

Un interno que llevaba apenas un día recluido en la Cárcel de Puente Alto fue encontrado sin vida la madrugada de este miércoles durante una ronda preventiva de Gendarmería. El caso, que se suma a otros episodios recientes al interior de recintos penitenciarios, es investigado por la Policía de Investigaciones (PDI)  para esclarecer las circunstancias del fallecimiento, tras instrucción del Ministerio Público.

También te puede interesar:
Exdirector de Gendarmería por tesis de sabotaje: “Lo que se advierte es una negligencia inexcusable”
Exdirector de Gendarmería por tesis de sabotaje: “Lo que se advierte es una negligencia inexcusable”
Kast pide “cuidar las instituciones” tras polémica de Gendarmería con ministro de Justicia
Kast pide “cuidar las instituciones” tras polémica de Gendarmería con ministro de Justicia

De acuerdo con los antecedentes, cerca de las 5:40 horas personal de Gendarmería que realizaba una ronda preventiva detectó que el recluso se encontraba sin signos vitales al interior de la celda N°3. El hombre había sido formalizado por el delito de abuso sexual contra menor de 14 años e ingresó al penal el martes 17 de febrero.

Funcionarios de salud del establecimiento concurrieron al lugar y constataron el fallecimiento, cuyo diagnóstico inicial corresponde a “asfixia mecánica por ahorcamiento”. La Fiscalía dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer las circunstancias del hecho.

La jefatura del recinto activó además el protocolo de apoyo psicosocial para informar a los familiares del interno.

Durante la jornada se constituyó en el penal la subdirectora Operativa de Gendarmería, María Angélica Aguirre, considerando que debió contar con los resguardos que contempla la ley. Además, el hecho ocurre a menos de dos semanas de otro grave incidente en el recinto de La Serena, donde un interno fue asesinado por su compañero de celda, quién cometió actos de canibalismo.

En paralelo, durante la noche del martes se registraron nuevos hechos en la cárcel de Quillota. Familiares de un interno denunciaron que estaban recibiendo videos donde se mostraban agresiones y amenazas contra él en el pabellón N°7.

Según los antecedentes, el recluso habría sido intimidado con armas blancas artesanales y golpeado, mientras se exigía el pago de $600 mil para evitar nuevos ataques. Tras la alerta, personal del penal intervino y trasladó al interno a una celda de tránsito para resguardar su integridad.

El afectado manifestó haber sido víctima de agresiones y extorsión, aunque señaló no querer prestar declaración. Se dispuso su permanencia en aislamiento preventivo mientras se indagan los hechos,

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad