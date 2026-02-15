Kast pide “cuidar las instituciones” tras polémica de Gendarmería con ministro de Justicia

El presidente electo José Antonio Kast hizo un breve regreso a la escena pública este domingo desde la Región de Los Lagos, donde pasa sus vacaciones familiares, para referirse a la polémica que afecta a Gendarmería de Chile y enviar un mensaje de respeto institucional.

En sus declaraciones, evitó entrar en detalles sobre los dichos del ministro de Justicia, Jaime Gajardo —quien no descartó corrupción o sabotaje en las recientes liberaciones erróneas de imputados—, y llamó a “resguardar y cuidar” las instituciones del país.

“Nunca hay que hablar mal de las instituciones, las instituciones las tengo que respetar. Todas nuestras instituciones están formadas por hombres y mujeres muy valiosos que cuidan a Chile”, afirmó Kast tras asistir a misa en la Iglesia Parroquial del Sagrado Corazón de Puerto Varas.

El mandatario electo reconoció que “de repente dentro de un grupo de personas haya alguien que no haga lo correcto”, pero insistió en proteger el prestigio de entidades como Gendarmería, a la que calificó como “noble y gran institución”.

“Vienen tiempos complejos”

En la ocasión, el presidente electo aprovechó para confirmar que retomará formalmente su agenda el próximo 18 de febrero, tras una semana de descanso dedicado exclusivamente a la familia.

“Han sido siete días de buen descanso, un encuentro familiar muy bonito con casi todos los hijos, los nietos… hemos tenido harto para encontrarnos, conversar, jugar algunos juegos de mesa y descansar”, relató, agregando que espera “recuperar todas las pilas, toda la energía y volver aquí ya el 18 de febrero con todo”.

J.A. Kast adelantó, además, que mañana lunes sostendrá saludos protocolares con algunos alcaldes, como parte de los encuentros institucionales previos al cambio de mando del 11 de marzo. Sobre los preparativos para esa ceremonia, señaló que el equipo busca proyectar “una imagen que refleje esperanza, ánimo, trabajo”, consciente de los desafíos que enfrentará el país en temas de catástrofes naturales y economía.

“Vienen tiempos que van a ser complejos de asumir… hay que ponerle el hombro para sacar adelante esta gran nación”, concluyó.