Carolina Leitao por idea de “Gobierno de emergencia”: “No existen soluciones mágicas”

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, rechazó que el Gobierno esté entregando un Ministerio de Seguridad “en emergencia” a la próxima administración y aseguró que, aunque existe urgencia en la materia, “no existen soluciones mágicas” para enfrentar la delincuencia.

La autoridad abordó, en Radio Pauta, el concepto de “gobierno de emergencia” promovido por el presidente electo José Antonio Kast para enfrentar seguridad y economía, señalando que “todas las encuestas de manera sistemática a lo largo del tiempo demuestran que hay una brecha muy importante entre los datos delictuales y la percepción de inseguridad”.

En esa línea, sostuvo que las cifras deben analizarse con responsabilidad y que reconocer avances no implica desconocer la realidad: “si yo digo: ‘bajaron los delitos violentos’, es una realidad, es un hecho concreto, lo que pasa es que son miles de delitos, entonces no dejan de haber esos delitos, siguen habiendo portonazos, encerronas”.

Consultada directamente sobre si se entrega un ministerio en emergencia, Leitao respondió que “lo que estamos entregando es un ministerio muy sólido”, destacando que la actual administración debió instalar la nueva cartera en un plazo acotado: “a nosotros nos tocó instalar el Ministerio de Seguridad (…) y en menos de seis meses tuvimos un ministerio instalado, funcionando”.

Asimismo, llamó a diferenciar conceptos al momento de abordar la crisis de seguridad. “No hay que confundir cuando uno habla de emergencia con el sentido de urgencia”, afirmó, agregando que “la ciudadanía quiere que abordemos con urgencia los temas de seguridad (…) pero también es cierto que no existen las soluciones mágicas”.

En relación con el balance policial de 2025 de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, explicó que el aumento en delitos vinculados a drogas y armas responde a una mayor fiscalización. “El aumento en este tipo de delitos es porque ha habido mayor acción frente a ese tema (…) cada vez que se fiscaliza un arma y no se está cumpliendo hay que hacer la denuncia”, sostuvo, añadiendo que “uno lo puede leer negativamente, pero también lo podría leer en ámbito de que decir que hay mayor acción frente a esos temas”.

Respecto de la acusación en su contra impulsada por el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, tras una auditoría que detectó un déficit cercano a $17 mil millones, Leitao reiteró su inocencia. “No tengo dudas de que todo lo que se ha señalado se va a esclarecer, resolver”, afirmó, agregando que “cuando sea el momento y la oportunidad, yo responderé como corresponde”. También sostuvo que “no es la primera vez que se me acusa de algo que después fue desvirtuado completamente” y que mientras ejerza el cargo no se involucrará “en ninguna polémica, disputa, etcétera, porque yo creo que no corresponde”.