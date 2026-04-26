Alessandri: EEUU ofreció “buenos oficios” a Chile para reabrir relación consular con Venezuela

El diputado Jorge Alessandri (UDI) confirmó que Estados Unidos ha ofrecido ayuda al gobierno del Presidente José Antonio Kast para facilitar un eventual restablecimiento de relaciones consulares con Venezuela, en medio del estancamiento de las gestiones diplomáticas entre ambos países.

“Efectivamente, a Estados Unidos se lo planteamos nosotros al embajador en una reunión hace poco. Es un problema que también tiene Estados Unidos”, señaló el parlamentario en el programa Mesa Central de Canal 13. Alessandri explicó que la ausencia de relaciones consulares impide validar documentos, gestionar retornos voluntarios o concretar deportaciones, debido a que muchos ciudadanos venezolanos mantienen sus pasaportes vencidos y no son recibidos por su país de origen.

En ese contexto, aseguró que Washington “ha ofrecido sus buenos oficios” para colaborar tanto con Chile como con sus propios intereses en la materia, dada la dimensión regional del problema migratorio.

Las declaraciones se producen en un escenario marcado por la paralización de los contactos entre Santiago y Caracas, tras los dichos de José Antonio Kast el 6 de abril en Buenos Aires, donde afirmó que la salida de Nicolás Maduro —a quien calificó como “narcodictador”— permitiría “restablecer relaciones consulares y más adelante relaciones diplomáticas estables” con Venezuela. La reacción del canciller venezolano, Iván Gil, cercano a la actual conducción del gobierno encabezada por Delcy Rodríguez, fue inmediata y crítica, lo que terminó por congelar los acercamientos preliminares que buscaban reabrir oficinas consulares, suspendidas desde julio de 2024.

La reapertura de estos canales es considerada clave por La Moneda para abordar la situación de miles de ciudadanos venezolanos en Chile, especialmente aquellos con órdenes de expulsión que no han podido ejecutarse por falta de documentación. Pese a intentos recientes desde la Cancillería y el Ministerio del Interior por retomar el diálogo, fuentes diplomáticas reconocen que el proceso sigue en una fase incierta y altamente sensible.