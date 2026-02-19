Registran momento exacto de la explosión en la comuna de Renca

Una violenta explosión se registró la mañana de este jueves en la comuna de Renca, específicamente en la intersección de Ruta 5 con General Velásquez, en la Región Metropolitana.

El momento exacto de la emergencia quedó registrado en un video captado por un transeúnte, donde se aprecia una bola de fuego de gran tamaño y una densa columna de humo elevándose sobre la carretera.

En las imágenes, que comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, se observa cómo la detonación genera llamas que alcanzan varios metros de altura, mientras conductores que transitaban por el sector frenan abruptamente ante la magnitud del estallido.

De acuerdo con información preliminar, el hecho se originó luego que un camión que transportaba gas se volcara a un costado de la ruta, produciéndose posteriormente la explosión.

Producto del siniestro se reportaron personas lesionadas con quemaduras y algunos vehículos incendiados, lo que motivó la llegada de equipos de emergencia para controlar la situación y asistir a los afectados. Las causas del accidente están siendo investigadas.