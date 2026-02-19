Kast invita a Sheinbaum y Lula al cambio de mando para conversar sobre apoyo de Bachelet en la ONU

A primera hora de este jueves, el Presidente electo, José Antonio Kast, señaló que espera que los mandatarios de México y Brasil, Claudia Sheinbaum y Lula da Silva, asistan a la ceremonia de cambio de mando programada para el próximo 11 de marzo. Según indicó, la instancia sería ideal para conversar directamente sobre el apoyo que ambas naciones otorgaron a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU).

El Mandatario electo dijo que le gustaría conversar con los presidentes de Brasil y México, sobre su respaldo a la postulación de la expresidenta. “Sería muy bueno poder encontrarnos, discutir, debatir, que ellos puedan también plantear el por qué se sumaron a esta propuesta de llevar a la expresidenta Bachelet como candidata a la ONU. Sería muy bueno y positivo poder conversarlo directamente con ellos, pero no han confirmado aún su participación”, afirmó.

Kast admitió que “faltó un diálogo previo” respecto a la candidatura, agregando que “habría sido muy bueno que, antes de haberse hecho el primer anuncio, se hubiese conversado con los distintos actores políticos”.

En esa línea, el Mandatario electo sostuvo que le interesa saber si existieron conversaciones previas con otros países que también estarían evaluando presentar candidaturas, advirtiendo que “si desde Latinoamérica se levantan tres o cuatro postulaciones, es muy difícil que una llegue a puerto”.

“También, teniendo en consideración el sistema de votación (…) hay cinco países que tienen derecho a veto. Yo no sé si eso está considerado y en esa línea es importante conversar con los distintos actores”, complementó.

Kast agregó que la región enfrenta distintos escenarios políticos, con gobiernos en transición y procesos electorales en curso, por lo que estimó necesario revisar en detalle los antecedentes que motivaron el respaldo a la exmandataria.

También manifestó su interés en fortalecer el rol de la ONU frente a conflictos internacionales como los de Haití y Ucrania.”Me gustaría entender el detalle de los antecedentes que tuvieron en consideración la disposición siempre de diálogo y de conversación y ver qué es lo mejor para que un organismo como la ONU que ha ido perdiendo algún grado de fuerza en el tiempo pueda recuperarlo en el bien de las situaciones complejas que vivimos”, expresó el futuro presidente.