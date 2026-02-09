Cancillería descarta que deuda de Chile con la ONU entorpezca candidatura de Bachelet

La Cancillería descartó que la deuda que mantiene nuestro país con Naciones Unidas (ONU) afecte la candidatura a la secretaría general de la expresidenta Michelle Bachelet.

Nuestro país tiene comprometidos cerca de diez millones dólares (más de tres mil millones de pesos) a diferentes fondos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), dependiente de la ONU. Según reveló hoy El Mercurio, la deuda se arrastra hace tiempo, al punto que nuestro país perdió el derecho a voto desde inicio de este año, a pesar de ser electo como miembro de la junta de gobernadores del órgano solo en septiembre pasado.

Según consigna el citado medio, la deuda “no afecta la competitividad” de la candidatura de la expresidente. Algo que fue refrendado por fuentes diplomáticas, por cuanto más de la mitad de los Estados miembros deben cuotas.

En tanto, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, llamó al próximo gobierno de José Antonio Kast, a respaldar la iniciativa conjunta de Chile, Brasil y México. “Sería muy miope, en la práctica, no sería una cosa recomendable no poder apoyar esta candidatura hacia el futuro”, afirmó esta mañana, sumando tensión al debate entre oposición y oficialismo por el futuro de Bachelet.

La subsecretaria explicó que la postulación se enmarca en una estrategia de política exterior de largo plazo, señalando que “lo más relevante es tener una mirada de Estado que se proyecta hacia el futuro”, destacando que esto fortalece la confianza y credibilidad internacional del país más allá de los gobiernos de turno.