SML confirma identificación de dos fallecidos por explosión en Renca

El Servicio Médico Legal (SML) confirmó este sábado la identificación de los cuerpos de Nicolás Soto Fuentes y Fabián Carvallo Peña, quienes permanecían desaparecidos tras la explosión de un camión de la empresa Gasco ocurrida el jueves en Renca.

El hecho se registró en la intersección de la Ruta 5 Norte con General Velásquez y dejó un saldo de 17 personas heridas y cuatro fallecidas. Tras las primeras diligencias en el sitio del suceso, tres hombres figuraban como desaparecidos: Nicolás Soto, Andrés Arroyo Montecinos y Fabián Carvallo.

El padre de Nicolás Soto confirmó a T13 que el cuerpo de su hijo fue identificado y entregado a la familia. En tanto, cercanos a Fabián Carvallo señalaron que fueron notificados el viernes respecto del reconocimiento oficial.

El hermano de Carvallo cuestionó el funcionamiento del SML durante el fin de semana, señalando que no habría personal de laboratorio disponible los sábados y domingos, lo que —según afirmó— podría retrasar otras diligencias pendientes.

Las investigaciones continúan para esclarecer las causas del estallido y determinar eventuales responsabilidades.