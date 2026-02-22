Marcel sale en defensa de su gestión fiscal: “No hay cifras que avalen descontrol del gasto”

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, ha sido blanco de críticas del mundo técnico y político por su responsabilidad en los incumplimientos fiscales del 2024 y 2025, tras conocerse el déficit estructural del 3,5%, que rompió con las proyecciones del Ejecutivo.

Dardos que apuntan a una constante sobrestimación de los ingresos y un insuficiente recorte del gasto público.

En conversación con La Tercera, Marcel defendió su trabajo a cargo de las finanzas públicas y afirmó que “no hay ninguna cifra que avale la idea de un descontrol del gasto, sobre todo considerando la evolución del gasto primario”.

“Mi gestión fiscal empezó en 2022 con el mayor ajuste fiscal en el mundo ese año y el primer superávit efectivo y estructural en Chile en 15 años. En el mismo 2022 se propuso reformas a la ley de responsabilidad fiscal que agregaron un límite a la relación deuda/PIB y metas anuales en lugar de solo el final del periodo. Siguió en 2023, con un cumplimiento pleno de la meta original de balance estructural y un crecimiento de 1% real del gasto primario”, dijo el extitular de Hacienda.

El economista agregó que en el balance de la gestión debería ser evidente que sí se tomaron medidas. “De hecho, desde 2023 hay un continuo de recortes en la ejecución presupuestaria. Pero más importantes fueron los recortes en la formulación de los presupuestos, que se ubicaron en torno a los US$ 1.500 millones en 2024 y 2025. Sin esto no se podría entender cómo con un gasto primario tan acotado se podrían haber absorbido los costos de la PGU, aprobada desfinanciada a fines del gobierno anterior, y el aumento de los gastos en salud”, añadió.

“El problema hoy es que creemos que todo se puede resolver con recortes”

En esa línea, Marcel apuntó contra el exdirector de Presupuestos durante el gobierno de Sebastián Piñera, Matías Acevedo “Si, como él argumenta, faltaron ajustes del gasto para dar cuenta del comportamiento de los ingresos, quiere decir que el gasto prácticamente tendría que haberse congelado todo el gobierno de Boric. Eso sería indicativo que el gobierno anterior, del cual Acevedo, (Cristina) Torres y (Alejandro) Weber fueron parte desde Hacienda, entregó una situación fiscal mucho más precaria”, declaró.

Consultado sobre si no ameritaba ser más cauto con las proyecciones de ingresos para el 2025 dado el mal 2024 en términos de ingresos, insistió en que “hay gente que tiene memoria selectiva”, ya que las proyecciones de ingresos para el 2025 se actualizaron y que en ese momento se implementó el recorte de gastos acordado durante la discusión del Presupuesto. A lo que sumó la presentación de reformas legales para bajar permanentemente el gasto.

“Quiero decir que si la situación demográfica presiona fuertemente los gastos, hay que encontrar una forma en que respondan los ingresos. El problema hoy es que creemos que todo se puede o se debe resolver con recortes y ese sí que es un sesgo ideológico”, finalizó.