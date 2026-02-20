SEC entrega primeras multas por el blackout del 25-F: consejeros del CEN entre los sancionados

A casi un año del megaapagón que el 25 de febrero de 2025 dejó sin suministro eléctrico al 98,5% de la población entre Arica y la Isla de Chiloé, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) dio a conocer las primeras conclusiones de su investigación, que se traducen en cuatro multas para actores clave del sector.

El 4 de agosto de 2025, la SEC –encabezada por Marta Cabeza Vargas– formuló cargos contra el Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), presidido por Juan Carlos Olmedo Hidalgo. El organismo fiscalizador concluyó que el Coordinador no adoptó medidas eficaces ni oportunas para preservar la seguridad del servicio, pese a contar con información previa sobre condiciones de riesgo operativo, como altas tensiones, sobrecargas y transferencias cercanas –o derechamente superiores– a los límites de diseño.

En los oficios que envió la SEC al Coordinador, el organismo fiscalizador cuestionó la insuficiente evaluación de contingencias extremas, la falta de acciones preventivas durante la operación en tiempo real y deficiencias en el deber de coordinación y vigilancia, funciones centrales asignadas por ley.

Finalmente, hoy se conoció que el organismo aplicó una sanción de 300 UTM (casi $ 21 millones) para cada uno de los consejeros del CEN, la cual deberá ser pagada con su patrimonio personal. El organismo determinó que los ejecutivos incumplieron su deber de vigilancia respecto de las acciones del CEN durante la contingencia.

Asimismo, la multa para la empresa Interchile ascendió a las 180 mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a $ 12.500 millones, por ser la responsable directa del origen del blackout y por haber intervenido sus instalaciones sin la debida coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN).

Además, se multó a Transelec y a Alfa Transmisora de Energía con 80 mil UTM ($ 5.500 millones) y 50 mil UTM ($ 3.500 millones), respectivamente, debido a la inadecuada mantención de las instalaciones de respaldo del sistema SCADA, elementos críticos para la recuperación del servicio tras la falla.

“Estas multas son una clara señal a la Industria Eléctrica, en términos de que se debe respetar la normativa vigente, sobre todo en cuanto a la correcta mantención y operación del sistema eléctrico. Esperamos que las multas sirvan para modificar y mejorar los procesos de cada una de las empresas sancionadas y también del Coordinador, para poder contar con un sistema más robusto y así evitar nuevos apagones como el ocurrido en febrero del año pasado”, afirmó la superintendenta Cabezas.

Con respecto a la demora en las sanciones, aseguró que investigación generó un volumen importante de datos que debieron ser posteriormente procesados, “lo que se realizó en un tiempo acotado, ya que a menos de un año de la contingencia, ya se cuenta con las primeras multas para los responsables”. En esa línea, aseguró que indagaciones similares por eventos de menor envergadura suelen extenderse entre 18 y 24 meses.

Desde la SEC subrayaron que aún restan por resolver los procesos relacionados con SCADA, Desmembramiento y Planes de Recuperación de Servicio.