Otra versión: Transportes asegura que ministro informó a Boric y fue él quien echó atrás licitación

La situación ocurre en medio del conflicto diplomático generado luego de que Estados Unidos revocara las visas a funcionarios del Gobierno chileno, entre ellos el propio titular de Transportes, en un contexto marcado por las preocupaciones de ese país frente al proyecto Chile–China Express, que contempla una conexión de fibra óptica entre Valparaíso y Hong Kong.

Desde el Ministerio de Transportes señalaron a Radio Bío Bío que, “como en todo tema sensible, el ministro le comunicó al Presidente la alerta que se recibió por parte de la embajada de Estados Unidos”, lo que llevó al Ejecutivo a revisar con mayor detalle los antecedentes disponibles y evaluar el impacto de esa advertencia internacional.

En ese marco, añadieron que el presidente Boric respaldó la decisión de suspender el avance del proyecto mientras se profundiza su análisis, instruyendo “no avanzar” en la tramitación del permiso para el cable submarino hasta contar con “absoluta claridad sobre el alcance de las alertas”.

La controversia también se relaciona con el decreto firmado el pasado 27 de enero por Muñoz, mediante el cual se otorgaba la concesión al proyecto. No obstante, el acto administrativo fue dejado sin efecto apenas dos días después, luego de que se iniciara una revisión técnica y administrativa del documento.

Según se informó, la Subsecretaría de Telecomunicaciones solicitó anular el decreto por “razones de error técnico o en su tipeo”, a partir de un requerimiento del jefe de gabinete del organismo, Guillermo Petersen. Desde el Ejecutivo han insistido en que la decisión responde a la necesidad de analizar con mayor profundidad los antecedentes del proyecto antes de continuar con su tramitación.

Las distintas versiones de los hechos según los ministros del Gobierno

Ya durante la mañana de este martes hubo versiones distintas sobre el hecho desde el propio Gobierno. Al menos tres distintas.

La primera versión la dio el canciller Alberto van Klaveren, quien había señalado este lunes por la noche que el proyecto se encontraba en “etapas sumamente iniciales”, lo que contrastó con la existencia del decreto firmado.

Mientras el minsitro del Interior, Álvaro Elizalde aseguró que la decisión de retrotraer el decreto fue previa al encuentro con el embajador de EE.UU., la minsitra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, afirmó que la revisión se produjo después de esa reunión, lo que abrió cuestionamientos por la inconsistencia en el relato oficial.