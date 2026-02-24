Otra versión: Transportes asegura que ministro informó a Boric y fue él quien echó atrás licitación

La situación ocurre en medio del conflicto diplomático generado luego de que Estados Unidos revocara las visas a funcionarios del Gobierno chileno, entre ellos el propio titular de Transportes, en un contexto marcado por las preocupaciones de ese país frente al proyecto Chile–China Express, que contempla una conexión de fibra óptica entre Valparaíso y Hong Kong.
Desde el Ministerio de Transportes señalaron a Radio Bío Bío que, “como en todo tema sensible, el ministro le comunicó al Presidente la alerta que se recibió por parte de la embajada de Estados Unidos”, lo que llevó al Ejecutivo a revisar con mayor detalle los antecedentes disponibles y evaluar el impacto de esa advertencia internacional.
En ese marco, añadieron que el presidente Boric respaldó la decisión de suspender el avance del proyecto mientras se profundiza su análisis, instruyendo “no avanzar” en la tramitación del permiso para el cable submarino hasta contar con “absoluta claridad sobre el alcance de las alertas”.
La controversia también se relaciona con el decreto firmado el pasado 27 de enero por Muñoz, mediante el cual se otorgaba la concesión al proyecto. No obstante, el acto administrativo fue dejado sin efecto apenas dos días después, luego de que se iniciara una revisión técnica y administrativa del documento.
Según se informó, la Subsecretaría de Telecomunicaciones solicitó anular el decreto por “razones de error técnico o en su tipeo”, a partir de un requerimiento del jefe de gabinete del organismo, Guillermo Petersen. Desde el Ejecutivo han insistido en que la decisión responde a la necesidad de analizar con mayor profundidad los antecedentes del proyecto antes de continuar con su tramitación.
Las distintas versiones de los hechos según los ministros del Gobierno
Ya durante la mañana de este martes hubo versiones distintas sobre el hecho desde el propio Gobierno. Al menos tres distintas.
La primera versión la dio el canciller Alberto van Klaveren, quien había señalado este lunes por la noche que el proyecto se encontraba en “etapas sumamente iniciales”, lo que contrastó con la existencia del decreto firmado.
Mientras el minsitro del Interior, Álvaro Elizalde aseguró que la decisión de retrotraer el decreto fue previa al encuentro con el embajador de EE.UU., la minsitra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, afirmó que la revisión se produjo después de esa reunión, lo que abrió cuestionamientos por la inconsistencia en el relato oficial.
En definitiva, al ser consultado en Radio Duna, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sostuvo que la iniciativa está en fase preliminar y que la concesión corresponde apenas a la primera de 13 etapas. Además, aseguró que la decisión de revisar el acto administrativo se adoptó antes de la reunión del ministro Muñoz con el embajador de Estados Unidos.
“Lo que el ministro estableció fue que se tuvieran antecedentes adicionales (…) y de hecho, la decisión es antes (…) de que se reuniera con el embajador de Estados Unidos”, afirmó Elizalde, recalcando que el decreto nunca fue enviado a la Contraloría y, por tanto, no se consolidó.
Sin embargo, la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, entregó una versión distinta en Radio Pauta. Si bien coincidió en que el acto no se perfeccionó al no pasar por la toma de razón de Contraloría, vinculó explícitamente la revisión a la audiencia sostenida con el diplomático estadounidense.