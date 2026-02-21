Escala crisis de visas: embajada China arremete contra EE.UU. por sanciones a autoridades chilenas

La Embajada de China en Chile emitió una declaración pública en duros términos contra Estados Unidos, luego de que el Departamento de Estado revocara las visas a tres autoridades chilenas, acusándolas de afectar la seguridad regional en materia de telecomunicaciones.

Según la misión diplomática asiática, la medida está directamente vinculada al proyecto de cable óptico submarino transpacífico Chile–China, iniciativa impulsada por China Mobile y actualmente en evaluación por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. El comunicado sostuvo que el proyecto “está basado en las necesidades de ambas partes” y no perjudica intereses de terceros países.

La representación china afirmó que los funcionarios sancionados —entre ellos el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz— “han actuado fieles a los intereses nacionales de Chile” y merecen respeto. Calificó la decisión estadounidense como una señal de “obvio desprecio por la soberanía, la dignidad y los intereses nacionales de Chile”, además de describirla como una acción de carácter “hegemónico y despótico”.

El texto también cuestionó la posición histórica de Washington en la región, mencionando la Doctrina Monroe y el programa de vigilancia PRISM, aludiendo a prácticas de espionaje asociadas a la infraestructura digital bajo control estadounidense.

La controversia se originó tras el anuncio del secretario de Estado, Marco Rubio, quien confirmó la revocación de visas a Muñoz, al subsecretario Claudio Araya y al jefe de gabinete Guillermo Petersen. La administración de Donald Trump argumentó que las decisiones adoptadas por estas autoridades podrían comprometer infraestructuras críticas de telecomunicaciones.

Desde La Moneda, el Presidente Gabriel Boric rechazó las acusaciones y defendió la autonomía del país para definir sus proyectos estratégicos. En paralelo, el canciller Alberto van Klaveren entregó una nota de protesta formal al embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd.

El conflicto se inserta en una disputa más amplia por el control de la infraestructura digital estratégica en el hemisferio occidental, en un escenario de creciente tensión geopolítica entre Washington y Beijing.