Ministro Muñoz revela “tensa” conversación con embajador de EEUU antes de que le revocaran su visa

Pese a que son tres las personas sancionadas por Estados Unidos, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, sigue siendo hasta ahora el único notificado formalmente de la revocación de su visa, en el marco del proyecto de cable submarino entre Chile y China, que uniría Hong Kong con Valparaíso.

El secretario de Estado volvió a referirse al tema este lunes, ratificando que los otros dos afectados —el subsecretario Claudio Araya (PC) y su jefe de gabinete, Guillermo Petersen— no han sido informados de una medida similar, presumiblemente porque no cuentan con visa vigente.

En conversación con T13 Radio, Muñoz relató que recibió con “estupor” la noticia poco antes de que el gobierno estadounidense la hiciera pública. “Tuve que leerlo (el mensaje) varias veces. Me quedé asombrado. Informé, por supuesto, a Cancillería, a Presidencia, respecto de lo que estaba ocurriendo”, afirmó.

El ministro vinculó la decisión a una conversación previa con el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien le habría advertido que el avance del proyecto podía tener consecuencias.

“Ellos veían que un cable que cruzara el Pacífico desde China hacia nuestro país como una condición de inseguridad, un riesgo a la seguridad nacional tanto para su país como para el nuestro”, sostuvo Muñoz, indicando que en esa instancia recibió antecedentes “para que podamos hacer un análisis profundo, correcto”.

Según relató, respondió que Chile evaluaría los antecedentes en su mérito y subrayó que “Chile es un país soberano, que no distingue entre distintos países con los cuales tenemos relaciones respecto a un proyecto como este”, explicando además el marco normativo nacional.

“Es una conversación evidentemente un poco tensa. Nadie está preparado para una conversación en esos términos”, señaló, agregando que intentó mantener un tono profesional y cordial. “A nadie le gusta que le digan una cosa como esa, como que si esto va a avanzar las personas que son responsables del proceso van a sufrir algún tipo de sanción”, añadió.

Muñoz calificó de “inaudito” que el comunicado estadounidense lo sindicara como alguien que dirigió o financió la iniciativa. “Yo entiendo que la sanción está asociada a un cable que ellos entienden que atenta contra la seguridad nacional de su país. A un cable que, por lo tanto, no quieren que ocurra”, expresó.

Finalmente, afirmó que la medida le parece “bastante injustificada” y “arbitraria”, señalando que “evidentemente atenta contra la soberanía de nuestro país”.

Se espera que para las 14:00 horas, el embajador Rudd encabece una conferencia de prensa en donde detallará parte de la conversación con Muñoz.