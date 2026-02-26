Fiscal(s) de Tomé fue secuestrado, asaltado y herido con arma blanca: implicados fueron detenidos

Un fiscal del Ministerio Público en la región del Bío Bío fue víctima de secuestro, que derivó en un asalto y diversas heridas con cuchilla en su contra, luego de concretar una cita a través de redes sociales. Los cuatro perpetradores fueron detenidos al día siguiente.

Según consignó Radio Bío Bío, los hechos ocurrieron el pasado 7 de febrero, luego de que el fiscal subrogante de Tomé Freddy Benítez recibiera un mensaje por WhatsApp, donde una joven aseguró ser un contacto de la plataforma Tinder. Tras coordinar un encuentro, Benítez llegó al Mall del Centro de Concepción, donde se encontró con la mujer, una amiga de esta y el bebé de la segunda. En ese lugar, todos abordaron un vehículo con dirección a un departamento en el sector de Laguna Redonda.

Al llegar al edificio, la mujer con el bebé descendió del automóvil y entró al inmueble. En ese instante, dos hombres con el rostro cubierto se subieron al vehículo e intimidaron al fiscal. Momentos después, la mujer regresó sin su hijo y entregó un cuchillo a los sujetos, tras lo cual el grupo se dirigió hacia el sector de Boca Sur, comuna de San Pedro de la Paz.

En ese lugar, los antisociales obligaron a Benítez a transferir 250 mil pesos a la cuenta de una de las mujeres y le sustrajeron su teléfono celular, avaluado en 600 mil pesos. La víctima logró huir a pesar de presentar diversas heridas por arma blanca en sus piernas, informó la seremi de Seguridad Pública del Bío Bío, Paulina Stuardo.

Ese mismo día, el fiscal denunció el hecho, lo que dio inicio a un operativo que culminó al mediodía del 8 de febrero con la detención de los responsables. Las dos jóvenes, de 18 y 19 años, junto a los dos hombres (ambos de 21 años), fueron formalizados por los delitos de robo con retención y lesiones graves.

Actualmente, los cuatro imputados se mantienen en prisión preventiva. La Fiscalía Regional confirmó la investigación y precisó que, hasta el momento, no existe vinculación del hecho con la condición de fiscal de la víctima. Además, se indicó que no se ha iniciado un sumario por este suceso.