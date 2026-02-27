Centro europeo de pronósticos del clima dice: “Se acerca un ciclón extratropical a Chile centro-sur”

Un sistema frontal y la posterior llegada de un ciclón extratropical marcarán las condiciones meteorológicas del fin de semana en el centro-sur de Chile. De acuerdo con el pronóstico del Centro Europeo para Pronósticos a Mediano y Largo Plazo (ECMWF), el fenómeno podría dejar intensas precipitaciones y fuertes rachas de viento entre las regiones de Ñuble y Los Ríos.

Según la información actualizada del ECMWF, “se acerca un ciclón extratropical a Chile centro-sur”, lo que provocará un fin de semana marcado por lluvias y viento en distintas zonas del país.

El pronóstico indica que las primeras precipitaciones, asociadas al margen frío de un sistema frontal, comenzarían durante la tarde del viernes 27 de febrero en las regiones de La Araucanía y Los Ríos, para luego extenderse hacia la región del Biobío con probabilidades superiores al 80%.

Durante esa jornada también se esperan rachas de viento cercanas a los 50 km/h en las regiones de La Araucanía y Los Ríos, así como en sectores de la cordillera de los Andes entre Ñuble y Biobío.

Para el sábado, el sistema frontal mantendría precipitaciones principalmente en zonas precordilleranas y cordilleranas de La Araucanía y Los Ríos, además de sectores de la provincia de Arauco.

El evento más intenso se proyecta para la mañana del domingo, cuando el ciclón extratropical llegue al sur del país acompañado de un río atmosférico cuya intensidad podría ubicarse entre categoría 3 y 4 en la región de Los Ríos.

A partir del mediodía del domingo se espera un incremento de la intensidad del viento, con rachas que podrían alcanzar los 80 km/h en sectores de la precordillera y cordillera de los Andes entre Ñuble y Los Ríos. En tanto, en zonas del litoral y el valle de Biobío, La Araucanía y Los Ríos, las rachas fluctuarían entre 50 y 70 km/h.

El pronóstico también advierte que la tarde y noche del domingo podrían registrar precipitaciones intensas, con eventuales tormentas eléctricas aisladas en La Araucanía, Los Ríos y sectores de la provincia de Arauco.

En cuanto a los acumulados, las estimaciones indican que entre viernes y domingo podrían registrarse hasta 80 mm de agua caída en localidades como Corral, Niebla, Lago Ranco, Panguipulli, Neltume y Pucón.

El avance del sistema también podría llevar precipitaciones hacia la región de Ñuble durante la madrugada del lunes. Según las proyecciones del Centro Europeo para Pronósticos a Mediano y Largo Plazo, las lluvias asociadas al ciclón extratropical se extenderían hasta el mediodía en sectores precordilleranos y cordilleranos de La Araucanía y Los Ríos.