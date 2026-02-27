“No responde a un gesto impulsivo”: Kaiser explica por qué el PNL no participará en Gobierno de Kast

El lunes de esta semana, El Mostrador publicó un reportaje que daba cuenta de un quiebre al interior del Partido Nacional Libertario (PNL), tras decidir no integrarse al Gobierno de José Antonio Kast. La medida, impulsada por Johannes Kaiser y su círculo cercano, terminó con la salida de varios jefes programáticos que participaron activamente en la campaña presidencial.

Varios militantes expresaron su rechazo a la decisión de excluirse del nuevo Ejecutivo y, particularmente, haber rechazado el ofrecimiento del Ministerio de Minería, atribuyendo la postura a una determinación tomada por Kaiser. Una medida que catalogaron como autoritaria y que no fue consultada con el consejo del partido ni tampoco con los equipos de expertos.

“Teníamos un equipo de más de 480 personas que trabajaron por un programa de Gobierno, gente de distintas universidades, gremios, gente súper talentosa que pudo haber sido un gran aporte”, comentó a El Mostrador un exjefe programático que prefirió omitir su nombre. “¿Qué tipo de liberalismo es ese?”, comentó otro miembro del equipo programático de minería en el reportaje, asegurando que la actitud de Kaiser “fue de no escuchar y no conversar”.

Las discrepancias manifestadas públicamente respecto al rumbo que estaba tomando el partido generaron una respuesta del propio presidente de la colectividad, Johannes Kaiser, quien envió una carta a las juventudes del partido, dando cuenta –por primera vez– de las razones que motivaron la decisión de no participar en la próxima administración.

Lógica estratégica

Ante la crítica a la directiva del PNL y a las decisiones tomadas recientemente, explica la carta en un inicio, “se hace necesario aclarar la lógica estratégica que hay detrás de las determinaciones del partido”, buscando responder a los cuestionamientos sobre la “supuesta falta de consulta en la toma de decisiones”.

Conviene recordar, asegura la misiva, que un principio básico de toda organización democrática es que “las directivas son electas para ejercer liderazgo y adoptar decisiones dentro del marco normativo que las regula”.

“Pretender que cada definición estratégica sea sometida a consulta permanente no solo es impracticable, sino que desnaturaliza la responsabilidad que el propio sistema deposita en quienes han sido legítimamente elegidos, convirtiéndolos en meros voceros y no en quienes conducen la organización”, apunta Kaiser en el documento.

El presidente del PNL asegura que gobernar –ya sea un país o un partido político– “implica deliberar, evaluar escenarios y decidir, asumiendo los costos que ello eventualmente conlleve”. “Durante años, la ciudadanía ha manifestado su desconfianza hacia la política tradicional, especialmente frente a la distancia entre lo que se promete en campaña y lo que finalmente se ejecuta. No es casualidad que los partidos políticos se ubiquen sistemáticamente entre las instituciones con menor nivel de confianza pública”, explica el documento.

Es en este contexto, agrega la misiva, que el Partido Nacional Libertario ha buscado posicionarse como una alternativa distinta, promoviendo la disciplina partidaria y definiendo su identidad política, logrando “consolidarse como una fuerza relevante dentro de su sector, obteniendo representación parlamentaria y presencia nacional en su primera participación electoral”.

A continuación, Kaiser asegura que “la decisión de no integrar un Gobierno con el cual existen coincidencias programáticas no responde a un gesto impulsivo ni a una negación del diálogo político. Responde, más bien, a una definición estratégica: preservar coherencia, fortalecer el proyecto propio y evitar que la participación en una estructura gubernamental diluya una identidad que aún se encuentra en proceso de consolidación”.

La pregunta de fondo, continúa la misiva, no es si resulta más conveniente participar del poder, sino la decisión que contribuye mejor a los propósitos a largo plazo. “La política chilena ha operado, durante décadas, bajo una lógica de integración inmediata al Gobierno afín, aun a costa de matices y definiciones previas, lo que ha sido fuente de amiguismos, clientelismos y desilusiones ciudadanas. Optar por un camino distinto puede generar incomodidad entre quienes piensan dentro de esa lógica tradicional; sin embargo, también abre la posibilidad de construir credibilidad sobre la base de la coherencia”.

A continuación, Kaiser asegura que “innovar en política no es un ejercicio exento de costos”. “Si se aspira a resultados distintos, es necesario atreverse a explorar estrategias diferentes. Las críticas forman parte del debate democrático, siempre que se formulen de manera respetuosa y por los canales correspondientes; no necesariamente se verán reflejadas en la decisión final. No obstante, pueden interpretarse como señal de que una fuerza emergente está alterando equilibrios previamente establecidos”.

Al finalizar el documento, el presidente del PNL advierte que “el tiempo será el mejor evaluador de las decisiones adoptadas, las que se enmarcan en una visión estratégica que prioriza identidad, consistencia y proyección de largo plazo por sobre beneficios inmediatos”, junto con agregar que el partido no ha sufrido variaciones significativas en su militancia.

“Este dato constituye un antecedente objetivo que desmiente cualquier narrativa de fractura interna y se presenta como una prueba inequívoca de que las decisiones adoptadas cuentan con un amplio respaldo de militantes, simpatizantes y seguidores”, descartando que los jefes programáticos hayan abandonado el partido.