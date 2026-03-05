Por insultos a damnificados desde cuenta troll: cae jefe de comunicaciones del Serviu Biobío

Lo que parecía una cuenta anónima más en redes sociales terminó destapando un problema dentro del propio Estado. El usuario de Instagram @analistasilencioso, que durante semanas se dedicó a responder con insultos a damnificados por los incendios forestales del Biobío y a defender a autoridades del Serviu, era en realidad Gonzalo Cofré Hube (45), periodista y jefe del departamento de comunicaciones del Serviu regional.

La identidad del funcionario fue revelada por una investigación de Radio Biobío, que rastreó el perfil hasta dar con quien llevaba once años trabajando en el organismo: primero como periodista y luego como encargado de comunicaciones.

“Mermelada de weas”

Desde esa cuenta, Cofré respondía con tono burlón y agresivo a comentarios de usuarios que reclamaban por la reconstrucción. “Para eso les dieron bolsillo electrónico y ayudas tempranas. Tampoco te van a reponer todo”, escribió en una publicación. En otra discusión, ante la pregunta de qué se evaluaría en terrenos donde las casas habían sido destruidas por el fuego, contestó: “Las características del terreno y la propiedad, poh. Mermelada de weas”.

El perfil también reaccionó a episodios de protesta. Tras la visita de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, a Penco —donde vecinos de Lirquén increparon a autoridades por la lentitud de la reconstrucción— el “analista silencioso” comentó: “Ese par de weones que fueron a protestar son fachos que trabajaron en la campaña de Kast”. Luego remató: “Mucho grito como maricas y están recibiendo bonos millonarios”.

Las respuestas no se quedaban ahí. Ante consultas sobre qué ocurriría con arrendatarios o allegados, escribió: “Los que podían arrendar ahí podrían ir a arrendar a otro lado”. Y frente a críticas por el envío de ayuda a Cuba, retrucó: “Te están diciendo que hay plata, pelotudo”.

“Comprendo y lamento las molestias”

El funcionario había logrado consolidarse como jefe de comunicaciones durante la gestión de la directora regional del Serviu, María Luz Gajardo, tras pasar previamente por el cargo de forma interina.

Luego de que su identidad quedara expuesta, Cofré Hube pidió disculpas por escrito. “Comprendo y lamento las molestias que esta situación haya podido generar y ofrezco mis disculpas a quienes se hayan sentido afectados, especialmente a las familias damnificadas”, señaló.

El problema es que el “analista silencioso” no era un comentarista cualquiera: era el responsable de las comunicaciones del propio servicio encargado de la reconstrucción. Y su anonimato terminó durando menos que sus comentarios.