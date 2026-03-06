Oficialismo entrega presidencia de la Cámara a Pamela Jiles (PDG) para enfrentar a Jorge Alessandri

Tras una serie de reuniones los partidos del oficialismo y la DC llegaron a un acuerdo con el Partido de la Gente para presidir la Cámara de Diputados: el primer año será para la diputada Pamela Jiles, la primera vicepresidencia para el socialismo democrático y la segunda para el FA.

Según explican en el bloque oficialista, “La Abuela” —como es conocida Jiles en redes sociales por sus adherentes, los “nietitos”— reuniría más de los 78 votos necesarios para derrotar a su principal contendor, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri.

El consenso inicial entre la futura oposición zanjó que la presidencia de la Cámara del primera año la ocupe el PDG. Y en la colectividad creada por Franco Parisi, ya definieron que lo haga su primera mayoría nacional, la diputada Pamela Jiles durante el primer periodo, buscando asegurar los votos necesarios para superar a la oposición de derecha.

Este pacto legislativo también contempla la distribución de las vicepresidencias entre figuras del socialismo democrático y el Frente Amplio. Las negociaciones actuales buscan ratificar el apoyo de las diversas bancadas y definir la integración de las comisiones parlamentarias.

De concretarse, este acuerdo permitiría a las fuerzas progresistas y de centro mantener el control de la agenda legislativa y la conducción de los principales debates bajo la presidencia de la controvertida diputada y expanelista de farándula, quien se hizo viral al popularizar su festejo con una capa rosada y emulando la forma de correr del personaje “Naruto” del manga y animé japonés en una sesión del Congreso.

El diseño de la mesa directiva se completaría con una primera vicepresidencia para el Socialismo Democrático y una segunda para el Frente Amplio (FA).

Uno de los principales impulsores de este acercamiento ha sido el diputado Juan Santana (PS), quien confirmó a El Mostrador que se acordó que la testera sea dirigida por un representante de la colectividad de Franco Parisi durante el año inicial del periodo.

“El acuerdo que hay es que el primer año de presidencia sea del PDG”, afirmó el diputado Juan Santana, escuetamente.

En el PPD explican que el acuerdo ya tendría alineados los 64 legisladores oficialistas, más los DC y al independiente fuera de pacto Carlos Bianchi. Estos, sumados a los 14 del partido de la congresista Jiles suman 79 votos.

El nombre de Pamela Jiles, al cierre de esta edición, ya habría consensuado en la colectividad e informado a las demás fuerzas políticas.

El factor Jiles y la resistencia de Chile Vamos

La elección de Pamela Jiles como carta del PDG no es azarosa; su nominación se sustenta en su amplio respaldo electoral, habiendo obtenido una mayoría nacional superior a los 90.000 votos en los comicios de noviembre. Durante la pasada campaña, Jiles forjó una alianza con Parisi y manifestó una postura confrontacional hacia figuras como José Antonio Kast, asegurando que su labor en el Congreso sería de férrea oposición a sus planteamientos.

No obstante, la victoria no es una certeza absoluta. Desde Chile Vamos sostienen que aún no hay claridad total sobre si todos los integrantes de la bancada del PDG respaldarán el pacto con el oficialismo. De hecho, algunos parlamentarios de dicha colectividad habrían manifestado interés en apoyar la candidatura de Jorge Alessandri.

Poder de agenda y comisiones legislativas

La disputa por la presidencia de la Cámara posee una relevancia política crítica, dado que quien encabeza la mesa tiene la facultad de incidir directamente en el ritmo de la agenda legislativa. El presidente tiene la potestad de conducir los debates, priorizar el tratamiento de proyectos de ley, citar a sesiones especiales y supervisar la operación de las comisiones.

Un punto que aún permanece en fase de negociación es una cláusula que permitiría a los 14 miembros de la bancada del PDG presidir algunas de las 27 comisiones legislativas permanentes durante los próximos cuatro años. Aunque fuentes internas del PDG indican que el trato no está totalmente “cerrado”, existe una disposición generalizada para ordenar las filas y consolidar este bloque junto al PC y al FA.

El equipo negociador

El acuerdo fue zanjado por un grupo transversal de legisladores compuesto por Juan Santana (PS), Claudia Mix (Frente Amplio), Daniela Serrano (PC), Raúl Soto (PPD) y el jefe de bancada del PDG, Marcelo Valenzuela.

Aunque los nombres para las vicepresidencias aún no se han definido formalmente, se barajan dos o tres cartas dentro del Socialismo Democrático, cuya resolución final dependerá de cómo se distribuyen las presidencias de las comisiones legislativas en las próximas jornadas de negociación que continuarán hasta el domingo.