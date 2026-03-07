Balance del Plan Nacional contra el Crimen Organizado destaca tecnología en Aduanas

El Gobierno presentó el balance del Plan Nacional contra el Crimen Organizado, destacando el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad y el control del delito en el país.

La actividad, encabezada por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y acompañada por diversas autoridades, detalló la inversión total de $287 mil millones, destinados a mejorar las capacidades operativas, tecnológicas y de inteligencia del Estado para enfrentar el crimen organizado.

Durante la presentación, se destacó que las instituciones que han recibido los mayores recursos son Carabineros, con $181 mil millones; la Policía de Investigaciones (PDI), con $41 mil millones; y Aduanas, que ha recibido $23 mil millones para reforzar su capacidad de control en puertos, aeropuertos y puntos de ingreso de mercancías.

La inversión -señalaron- ha permitido a Aduanas modernizar su infraestructura y mejorar sus capacidades de fiscalización, en un esfuerzo por enfrentar el contrabando y el crimen organizado en las fronteras del país.

El Subsecretario de Seguridad, Rafael Collado, resaltó los avances en Aduanas, especialmente en la adquisición de equipos tecnológicos de última generación. “Es muy relevante el nivel de avance de Aduanas en la detección y combate del contrabando y el crimen organizado”, afirmó Collado.

La modernización del sistema de escáneres, que ahora cuenta con 9 nuevos camiones escáner, ha mejorado la capacidad de control y la detección de mercancías ilícitas, como drogas, armas, cigarrillos y otros productos vinculados al crimen organizado.

La Directora Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, destacó el impacto de la inversión sostenida en tecnología, equipamiento y la coordinación con las policías y otras agencias de seguridad. “Aduanas ha enfrentado el delito de contrabando con mayor capacidad y eficiencia, reforzando su rol como primera línea de control en la cadena logística del comercio exterior”, señaló Arriaza.

En particular, la directora subrayó la importancia de la gestión de riesgos aplicada a las operaciones de comercio exterior, un modelo que ha permitido mejorar la fiscalización tanto de carga como de pasajeros.

El plan también contempla una asignación de $2 mil millones para el presupuesto de 2026 para Aduanas, lo que permitirá continuar con el proceso de modernización y consolidación de los nuevos equipos, así como fortalecer la cooperación con otras instituciones de seguridad.

Con este esfuerzo, el Gobierno reafirma su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y la protección de las comunidades, poniendo énfasis en la mejora de las capacidades de control en las fronteras y en los puntos de acceso al país.

En resumen, los avances presentados por el Gobierno reflejan el éxito del Plan Nacional contra el Crimen Organizado, en el que Aduanas juega un papel fundamental al reforzar su infraestructura y capacidad operativa para combatir el contrabando y otras actividades ilícitas, y en el que la cooperación interinstitucional se consolida como un pilar clave para mejorar la seguridad en todo el país.