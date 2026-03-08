Encuesta Criteria retrata fin de ciclo: juicio crítico a Boric y cautela ante el gobierno de Kast

La última encuesta Agenda Criteria, publicada este 8 de marzo, muestra un escenario político marcado por una evaluación crítica del gobierno saliente y expectativas moderadas frente al nuevo ciclo que se abre con la llegada de José Antonio Kast a La Moneda. El sondeo refleja además tensiones en política exterior, desconfianza ciudadana en la polémica del cable con China y cambios en la percepción social sobre el feminismo y la violencia de género.

Uno de los datos más relevantes del estudio es la evaluación final del Presidente Gabriel Boric, quien termina su mandato con 34% de aprobación y 58% de desaprobación. En comparación con otros mandatarios desde 1990, su administración obtiene la peor evaluación promedio, con una nota 3,4 en escala de 1 a 7, por debajo de gobiernos como los de Sebastián Piñera (5,2), Patricio Aylwin (4,3) y Michelle Bachelet (4,2).

El desempeño del gobierno también recibe calificaciones bajas en las principales áreas de gestión. Según la encuesta, los encuestados asignan nota 3,7 en previsión, 3,6 en inflación, 3,4 en salud y 3,3 en empleo, mientras que las evaluaciones más críticas se concentran en inmigración (2,8) y delincuencia (2,7), los temas peor evaluados de la administración.

En contraste, el presidente electo José Antonio Kast inicia el nuevo ciclo político con una evaluación relativamente favorable, aunque con señales de cautela. Un 44% aprueba la forma en que está preparando su gobierno, mientras que un 37% lo desaprueba y un 19% declara no tener una opinión formada. El respaldo, sin embargo, registra una caída de cuatro puntos respecto de la medición anterior.

La encuesta también abordó la controversia política en torno al proyecto del cable submarino entre Chile y China, disputa que ha enfrentado al gobierno saliente con el presidente electo. Según el estudio, un 39% cree que Gabriel Boric no ha dicho toda la verdad, mientras que un 29% opina lo mismo de Kast. En tanto, un 32% considera que ninguno de los dos ha sido completamente transparente.

En el plano internacional, el sondeo revela una preferencia dividida respecto del posicionamiento de Chile frente a la tensión entre China y Estados Unidos. Un 32% cree que el país debería priorizar la relación política con China, incluso si eso implica distanciarse de la política exterior estadounidense. En cambio, un 28% opta por privilegiar la relación estratégica con Estados Unidos, cifra que además muestra una caída respecto de mediciones anteriores.

Finalmente, la encuesta incluyó preguntas relacionadas con el Día Internacional de la Mujer. Los resultados muestran que solo un 20% de los encuestados declara sentirse identificado con el movimiento feminista, tres puntos menos que el año pasado. Aun así, un 41% considera que la sociedad chilena es machista o muy machista, mientras que un 26% cree que la violencia contra las mujeres ha aumentado en el último tiempo, percepción que también registra una baja respecto de mediciones previas.

El estudio fue realizado entre el 3 y el 5 de marzo de 2026, mediante encuestas online a 814 personas mayores de 18 años de distintos niveles socioeconómicos en todo el país.

En conjunto, los resultados dibujan el cierre de un ciclo político con una evaluación crítica al gobierno saliente y un escenario de expectativas cautelosas frente a la nueva administración, en medio de tensiones geopolíticas y cambios en la agenda social del país.

