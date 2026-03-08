Jeannette Jara finaliza su reflexión: permanecerá en el PC y se reintegrará a la comisión política

La excandidata presidencial Jeannette Jara confirmó este domingo que mantendrá su militancia en el Partido Comunista (PC), luego de meses de incertidumbre tras haber expresado estar en reflexión sobre su futuro.

A principios de año y luego de su derrota en segunda vuelta, la exministra del trabajo recalcó que “no es secreto para nadie lo difícil que fue la campaña para mí en términos de la relación con mi propio partido”. En particular, desde el círculo de Jara aparecieron como responsables los nombres de presidente del PC, Lautaro Carmona; el dirigente y exasesor del Ministerio del Interior Juan Andrés Lagos; y el del exalcalde de Recoleta y también excandidato presidencial, Daniel Jadue.

Sin embargo, y en conversación con Canal 13, Jara puso fin oficial a las dudas sobre su permanencia en el PC: “He terminado mi reflexión y me quedo en el Partido Comunista. La principal razón es por su valor en torno a principios que comparto, que tienen que ver con un mejor país, justicia social y bien común, que hoy día son valores más escasos en la política”.

Jara explicó que tras la elección necesitaba un tiempo de pausa luego de un período que calificó como particularmente exigente, considerando la campaña presidencial. “Pero súmele además que en mi caso yo llevaba tres años intensos de ministra. Entonces, fue un período agotador y creo que para mí fue bueno tener este aire. Y siempre es bueno, porque si uno no reflexiona y se queda amarrado a su idea fija, la verdad es que no sé para qué está en política, si la política es evolución”, complementó.

En esa línea, informó que desde mañana volverá a integrarse a la colectividad, participando también de la comisión política. Su decisión, según relató, fue comunicada a la secretaria general de la colectividad, Bárbara Figueroa, quien le comentó: “Muy bienvenida de vuelta, compañera”.

Respecto a las diferencias que tuvo con algunos personeros de la tienda, señaló que “no formamos una secta, sino un partido político. Como dijo Guillermo Teillier, formamos un partido de personas”.