Corte Suprema confirma condena de 17 años de cárcel contra exdirector de la PDI Héctor Espinosa

La Corte Suprema confirmó este lunes la condena de 17 años de cárcel contra el exdirector de la Policía de Investigaciones de Chile, Héctor Espinosa Valenzuela, tras rechazar el recurso de nulidad presentado por su defensa. Con esta decisión, el máximo tribunal dejó firme la sentencia dictada por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que lo declaró culpable de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos.

La resolución fue adoptada por la Segunda Sala del máximo tribunal, que concluyó que durante el juicio se presentaron pruebas suficientes para acreditar los delitos imputados al exjefe de la policía civil.

Además de la pena de prisión, Espinosa fue condenado al pago de aproximadamente $146 millones por indemnización del daño ocasionado al fisco, junto con las costas del proceso judicial “por haber sido vencido totalmente en la demanda civil”.

El fallo también ordena el decomiso de cuatro bienes inmuebles vinculados al exdirector de la PDI y a su esposa, María Magdalena Neira, entre ellos un departamento, bodegas y estacionamientos ubicados en la comuna de Las Condes.

Según consignó La Tercera, a mediados de enero su defensa recurrió a la Corte Suprema e ingresó un recurso de nulidad, asegurando que durante el juicio se incurrió en infracciones a las garantías constitucionales y errores en la aplicación del derecho. Entre las razones se detallaba que la Fiscalía Metropolitana Oriente no habría indagado correctamente su patrimonio, por lo que no habrían gastos reservados de cuando era la máxima autoridad de la policía civil.

Sin embargo, este recurso de nulidad fue rechazado por la Segunda Sala del máximo tribunal. De acuerdo con la investigación encabezada por la Fiscalía Metropolitana Oriente, Espinosa se habría apropiado de recursos públicos correspondientes a gastos reservados de la institución mientras ejercía como director general, utilizando parte de esos fondos para fines personales.

Tras quedar ejecutoriada la sentencia, el exdirector deberá cumplir la pena en el anexo penitenciario Capitán Yáber.