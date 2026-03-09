Investigan hallazgo de cadáver frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal

Un cadáver de una mujer fue encontrado este domingo a las afueras del domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, quien descartó haber recibido amenazas antes del hallazgo. El hecho es investigado por la Policía de Investigaciones (PDI).

El caso quedó al descubierto cuando vecinos de la calle Embajador Gómez, alertaron a trabajadores de aseo municipal por el mal olor que provenía de una caja abandonada en la vía pública. Al intentar retirarla, recolectores de basura detectaron indicios de que en su interior podía haber un cuerpo, por lo que se activó el procedimiento policial.

Posteriormente se confirmó que dentro de la caja había el cadáver de una mujer, el cual se encontraba maniatado de pies y manos y en avanzado estado de descomposición, según informó la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI. Los peritos trabajan en el levantamiento de huellas necrodactilares para determinar su identidad y establecer las circunstancias de su muerte.

Tras conocerse el hecho, la alcaldesa Delfino afirmó que no tenía antecedentes de amenazas previas vinculadas al episodio. En ese contexto, sostuvo que “no había recibido amenazas anteriormente a este hecho” y llamó a esperar el resultado de la investigación antes de sacar conclusiones.

Desde la Municipalidad de Quinta Normal confirmaron que el cuerpo fue depositado frente al domicilio de la jefa comunal y aseguraron que pondrán a disposición de la Fiscalía todos los antecedentes necesarios para esclarecer el caso.