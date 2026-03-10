Boric cierra su mandato con decreto histórico: más del 50% del mar chileno queda protegido

Chile cruzó este martes una frontera simbólica en la protección de sus océanos: más de la mitad de su mar quedó bajo resguardo. El punto de inflexión ocurrió un día antes del cambio de mando, cuando el Presidente Gabriel Boric firmó el decreto que amplía los parques marinos Nazca–Desventuradas y Mar de Juan Fernández, duplicando la protección en torno al archipiélago. El documento ya fue ingresado a la Contraloría para su toma de razón.

La medida expande en cerca de 360 mil kilómetros cuadrados las áreas marinas protegidas del país, llevando la superficie total resguardada a 947.142 km². Con ello, Chile supera el 50% de protección de su Zona Económica Exclusiva, un salto que lo posiciona entre los países con mayor superficie oceánica protegida del planeta y convierte este sistema en la tercera área marina completamente protegida más grande del mundo.

El corazón de esta decisión está en un lugar remoto del Pacífico sur. Los archipiélagos de Juan Fernández y las Islas Desventuradas forman parte de una cadena de montes submarinos con niveles extraordinarios de biodiversidad y endemismo. En estas aguas habitan especies únicas como el lobo fino y la langosta de Juan Fernández, además de ballenas, tiburones, tortugas marinas y aves oceánicas que cruzan el Pacífico en largas rutas migratorias.

“En un momento de crisis planetaria, como la que vivimos hoy, hacer la paz con el océano u nuestro planeta es lo más necesario, sobre todo cuando viene de una comunidad aislada, esforzada y tan comprometida como la de los pescadores de juan Fernández”, señaló con satisfacción Max Bello, Experto global en áreas marinas protegidas de De Blue Marine Foundation.

Pero la historia de esta expansión no nació en Santiago, sino en la propia isla. La iniciativa fue impulsada por la comunidad de Juan Fernández, cuyos pescadores artesanales han manejado de forma sostenible la pesquería de langosta durante más de un siglo. Desde allí surgió la propuesta de ampliar la protección del mar para asegurar la conservación de los ecosistemas que sostienen su economía, su cultura y su identidad.

El presidente del Consejo Local de Gestión de las áreas marinas protegidas, Julio Chamorro, lo resume como parte de una tradición insular: “Desde los primeros años de la colonia nuestra comunidad ya protegía especies y regulaba sus recursos. A nuestra generación le tocó dar el paso de proteger también el mar”. Para el alcalde del archipiélago, el hito es también la culminación de un proceso que ha atravesado distintos gobiernos y que hoy consolida a Chile como una potencia global en conservación marina.

El impacto de la decisión trasciende las fronteras del país. Al superar el 50% de su océano bajo algún grado de protección, Chile se instala a la vanguardia mundial en la defensa del océano y refuerza su compromiso con la meta global 30×30, que busca proteger al menos el 30% del mar del planeta hacia 2030. En un momento en que los océanos enfrentan presiones crecientes por el cambio climático, la sobrepesca y la pérdida de biodiversidad, la firma de este decreto envía una señal clara: proteger el mar a gran escala no solo es posible, sino urgente.

Ahora comienza la siguiente etapa. Los parques ampliados deberán desarrollar nuevos planes de manejo y avanzar hacia un modelo de gobernanza que combine el trabajo del Estado con la participación directa de la comunidad insular. Para quienes viven en Juan Fernández, el decreto firmado esta semana no es solo una política pública. Es, sobre todo, la promesa de que el océano que los ha sostenido por generaciones seguirá vivo para las que vienen.