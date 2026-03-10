El guiño de Boric a candidatura presidencial 2030 de Tomás Vodanovic: “Acá tienen a alguien mejor”

A un día de concluir su mandato, el Presidente Gabriel Boric realizó un guiño político al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, al sugerirlo como posible carta presidencial para el año 2030.

El momento ocurrió durante la inauguración de la 29° Comisaría de La Farfana, actividad realizada en la comuna de Maipú.

En su discurso, el mandatario destacó que durante su administración se impulsaron iniciativas destinadas a recuperar los espacios públicos y fortalecer la integración social.

“Ese ha sido el signo y el espíritu de nuestro gobierno, que espero hayamos podido transmitir en nuestro paso por Chile”, señaló.

Boric agregó que, más allá de los cargos que pueda ejercer en el futuro, continuará trabajando para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

En ese momento, asistentes presentes en la actividad comenzaron a gritar “¡2030!”, en referencia a una eventual nueva candidatura presidencial del actual mandatario.

Ante esos gritos, Boric respondió: “No me digan eso, si acá tienen a alguien mejor para eso”.

Con esa frase, el jefe de Estado apuntó directamente al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien se encontraba presente en la actividad.

De esta manera, el mandatario sugirió una eventual proyección presidencial del jefe comunal, militante del Frente Amplio.

El episodio ocurrió a solo un día del cambio de mando presidencial, en el que Boric entregará el cargo al presidente electo José Antonio Kast.