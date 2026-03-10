Estatua del general Baquedano regresa a Plaza Italia tras casi cinco años

La estatua del general Manuel Baquedano fue reinstalada durante la madrugada de este martes en Plaza Italia, Santiago, marcando su retorno al histórico punto de la capital después de casi cinco años fuera de ese lugar.

El monumento había sido retirado el 12 de marzo de 2021, luego de sufrir graves daños durante las manifestaciones asociadas al estallido social iniciado en 2019. Desde entonces permanecía bajo resguardo y restauración antes de definirse su retorno al lugar original.

El traslado se realizó durante la noche desde el Museo Histórico y Militar de Chile, en un operativo que incluyó el uso de una grúa para posicionar la escultura sobre su plinto en la plaza. La pieza llegó al sector cerca de las 00:30 horas y posteriormente se iniciaron las labores de fijación del monumento.

La estatua, creada por el escultor Virginio Arias e inaugurada en 1928, vuelve así al principal punto de encuentro del sector, conocido oficialmente como Plaza Baquedano y popularmente como Plaza Italia.