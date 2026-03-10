Matías Garretón: si economía criminal crece 20% y el país un 2%, “hay un tsunami que te va a pillar”

El experto en criminología geográfica y análisis de datos Matías Garretón analizó el avance del crimen organizado en Chile y advirtió que el crecimiento de las economías ilegales supera ampliamente el ritmo de expansión de la economía formal.

Según el académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, este fenómeno plantea un desafío estructural para el Estado si no se aborda desde la dimensión económica del delito. “Si tú tienes una economía criminal que crece al 20% anual, por lo bajo, en un país que está creciendo al 2% anual, en algún minuto hay un tsunami que te va a pillar”, afirmó.

Garretón sostuvo que el combate al crimen organizado debe entenderse desde una lógica de costo-beneficio en términos de economía política. “La guerra contra el crimen organizado hay que entenderla desde el punto de vista de la economía política del costo-beneficio”, señaló.

En ese contexto, planteó que entre las distintas políticas posibles, la más eficaz es seguir el flujo del dinero generado por las actividades ilícitas. “La única que tiene una buena relación costo-beneficio es perseguir la ruta del dinero, es detectar el capital criminal”, indicó.

El académico explicó que la expansión de las bandas criminales en Chile responde en parte a la apertura de nuevos mercados ilegales. “Las bandas criminales que llegan en realidad están expandiendo mercados ilegales, están llegando a colonizar mercados como la prostitución, la trata de personas, las drogas químicas”, afirmó.

Según señaló, estos mercados pueden crecer a tasas muy superiores a las de la economía formal. “Son mercados que están creciendo al 30, 40, también al 300% anual”, sostuvo.

Garretón agregó que este proceso también explica por qué los homicidios pueden disminuir en ciertos períodos. “¿Por qué también bajan los homicidios? Porque las bandas criminales que llegan están expandiendo mercados (…) para qué voy a pelear por el mercado, mejor expandamos primero”, explicó.

El experto advirtió que, mientras esos mercados continúan creciendo, el país enfrenta señales de alerta en otros delitos asociados al crimen organizado. Entre ellos mencionó el aumento de secuestros, extorsiones, explotación sexual, trata de personas y casos de corrupción.

Además, destacó el incremento de incautaciones de activos vinculados a actividades ilícitas. “La semana pasada tuvimos por lejos la principal operación de incautación de capital criminal, fueron 84 mil millones de pesos”, señaló.

Según explicó, solo una pequeña parte de ese dinero se encontraba en efectivo o bienes físicos. “De esos 84 mil millones de pesos, como el 2% estaba en monedas de oro, en dinero en efectivo, en especies. Todo el resto eran propiedades, cuentas bancarias, sistemas financieros”, indicó.

A juicio del académico, estos antecedentes muestran el nivel de sofisticación que ha alcanzado el crimen organizado en el manejo de recursos. Por ello insistió en que el foco debe estar en detectar y bloquear los flujos financieros asociados a estas actividades.

“Mientras no enfrentemos la dimensión de economía política, y específicamente de perseguir la ruta del dinero (…) la verdad es que siempre va a salir para atrás y siempre va a ir detrás de la ola”, concluyó.