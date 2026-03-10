Segunda jornada de formalización de Guerra: exfiscal dice que “no se incumplió ningún acuerdo”.

El exfiscal Manuel Guerra continuó este martes su declaración ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago en el marco de la audiencia de formalización en su contra por presuntos delitos de cohecho, prevaricación administrativa y violación de secreto.

Durante la segunda jornada del proceso, el expersecutor aseguró ante el tribunal que “voy a renunciar al ejercicio del derecho a la defensa”.

La investigación es dirigida por la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota y se originó a partir de los chats que Guerra mantuvo con el abogado Luis Hermosilla, mensajes que fueron recuperados desde el teléfono incautado al penalista en el denominado caso Audio.

Las diligencias apuntan a hechos vinculados a diversas causas que Guerra encabezó cuando se desempeñaba como fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

El exfiscal declaró durante cerca de cuatro horas en la primera jornada de formalización, instancia que alteró el acuerdo inicial que su defensa había coordinado con el Ministerio Público respecto de las medidas cautelares.

“Lamento que esto le moleste al Ministerio Público. Lamento que derechamente se diga que he incumplido un acuerdo con el Ministerio Público”, sostuvo.

Guerra afirmó que “no se incumplió ningún acuerdo” y defendió su decisión de declarar ante el tribunal.

“Sería absurdo pensar que yo voy a renunciar al ejercicio del derecho a la defensa cuando todos los querellantes anuncian pedir la prisión preventiva en mi contra. Ese es el mínimo derecho que uno tiene, el de declarar”, señaló.

Además, cuestionó el origen de las pruebas en su contra, apuntando a la forma en que la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, accedió a sus conversaciones con Hermosilla.

“Fue revisado por ella sin autorización judicial y sin hallazgo casual como ella misma lo manifestó. Yo no estoy aquí pretendiendo hacer imputaciones gratuitas, su señoría. Estoy hablando de hechos”, sostuvo.

Tras la exposición del imputado, el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, informó al tribunal que el Ministerio Público modificó su postura respecto de las medidas cautelares.

Inicialmente, la Fiscalía había solicitado arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con imputados o testigos de la causa.

Sin embargo, Carrera explicó que ese acuerdo estaba sujeto a condiciones que dejaron de cumplirse tras la declaración de Guerra.

“Había efectivamente un acuerdo que estaba sujeto a ciertas condiciones. Para efectos de que no sea sorpresa, ese acuerdo no prosperó por distintos motivos”, indicó el persecutor.

El fiscal explicó que uno de los requisitos era que el imputado no cuestionara los antecedentes reunidos por la Fiscalía.

“Guerra está prestando declaración, por lo tanto va a haber una alegación respecto de cada uno de los elementos que nosotros tenemos en la carpeta investigativa”, señaló.

En ese contexto, el Ministerio Público anunció que solicitará la medida cautelar de prisión preventiva.

La audiencia continúa con el interrogatorio del fiscal Carrera al exfiscal Guerra y con los alegatos de las partes antes de que el tribunal resuelva las medidas cautelares solicitadas.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>