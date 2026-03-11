Antes de asumir como presidente, Kast renunció a su militancia en el Partido Republicano

Antes de asumir como presidente de la República, José Antonio Kast formalizó su renuncia a la militancia en el Partido Republicano, colectividad que fundó en 2019 tras abandonar la Unión Demócrata Independiente (UDI).

La decisión había sido adelantada por el propio mandatario electo en distintas ocasiones durante el período previo al cambio de mando.

Si bien inicialmente se evaluó realizar un acto público para concretar la renuncia, finalmente el trámite se efectuó de forma digital debido a la recargada agenda previa a la investidura presidencial.

El documento fue firmado electrónicamente por Kast y presentado conforme a lo establecido en la legislación vigente sobre partidos políticos.

“Que en el ejercicio del derecho que me confiere el inciso segundo del Artículo 21 del DFL 4 que fija el texto refundido de la ley 18.603, vengo a renunciar al partido político Republicano de Chile al cual me encuentro inscrito en sus registros”, señala el texto.

La renuncia no constituye una obligación legal para quien asume la presidencia, pero algunos mandatarios han seguido esa tradición con el objetivo de reforzar la idea de que gobernarán para todo el país y no únicamente para su partido.

Entre quienes adoptaron esa práctica se encuentran Patricio Aylwin en 1990 y Sebastián Piñera en 2010.

El Partido Republicano fue fundado por Kast en 2019 y, bajo su conducción, logró expandirse electoralmente hasta convertirse en una de las principales fuerzas políticas del país.

Durante ese período, el propio Kast compitió en tres oportunidades como candidato presidencial, logrando finalmente la victoria en las elecciones de 2025.