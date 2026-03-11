Carabinero en riesgo vital tras recibir disparo en la cabeza en procedimiento en Puerto Varas

Un carabinero se encuentra en riesgo vital luego de recibir un impacto de bala en la cabeza durante un procedimiento policial registrado la mañana de este miércoles en Puerto Varas, región de Los Lagos.

El hecho ocurrió alrededor de las 06:10 horas en cercanías del Estadio Ewaldo Klein, donde personal de la Primera Comisaría de Puerto Varas concurrió para fiscalizar a personas en estado de ebriedad en la vía pública.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, al llegar al lugar los uniformados fueron recibidos con disparos en al menos dos ocasiones. Un proyectil impactó al carabinero identificado como Javier Figueroa Manquemilla a la altura de la frente. Un segundo policía que rondaba la zona, al no recibir respuesta de su compañero, verificó su estado y solicitó ayuda de emergencia.

El funcionario fue trasladado de urgencia por personal del SAMU hasta el Hospital Base de Puerto Montt, donde permanece internado con riesgo vital. El general director de Carabineros, Marcelo Araya, confirmó que el efectivo se encuentra con muerte cerebral.

“Nos preocupa esta situación, nos preocupa esta situación y su familia. Pero también estamos ocupados de ubicar a estos delincuentes, a estos criminales que no dudaron en dispararle a un funcionario que está cumpliendo una labor preventiva, a solicitud de la ciudadanía”, complementó.

Tras lo ocurrido, se desplegó un amplio operativo policial con refuerzos de comunas vecinas como Puerto Montt, Frutillar y Llanquihue. Las diligencias para identificar a los responsables se mantienen en desarrollo, mientras se aseguró el perímetro y se suspendió el tránsito en calle San Francisco, entre Pasaje Arrieta y García Moreno.

El alcalde de Puerto Varas, Tomás Garate, se refirió al hecho señalando que “es una situación gravísima, la cual no acostumbramos como comunidad (…) Espero se tomen las medidas más drásticas, para así poder perseguir y sancionar a esta persona”.