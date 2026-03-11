Caso Ojeda: Fiscal Valencia confirma que solicitarán a EEUU interrogar a Nicolás Maduro

El fiscal nacional Ángel Valencia confirmó que el Ministerio Público buscará cooperación de Estados Unidos para intentar interrogar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el marco de la investigación por el secuestro y homicidio del exteniente Ronald Ojeda en Chile.

La solicitud se abordará en una reunión que autoridades de la Fiscalía chilena sostendrán el próximo lunes con representantes del Departamento de Justicia en Washington.

El fiscal nacional explicó que uno de los temas que se plantearán en ese encuentro será la posibilidad de realizar dicha diligencia investigativa.

“Uno de los temas que nos da mucho interés es la posibilidad de obtener cooperación de parte del Departamento de Justicia para que se pueda interrogar a Nicolás Maduro respecto a lo que estamos investigando en la causa del homicidio del teniente”, señaló en entrevista con CNN Chile.

La investigación apunta al secuestro y asesinato del exmilitar disidente venezolano ocurrido en Santiago en febrero de 2024.

Según los antecedentes reunidos por la Fiscalía, el crimen habría sido ejecutado por una célula del Tren de Aragua conocida como “Los Piratas”, organización criminal transnacional que opera en distintos países de América Latina.

El fiscal regional de la Zona Sur, Héctor Barros, ha sostenido que existen indicios de que el crimen pudo tener motivación política.

De acuerdo con esa línea investigativa, la organización criminal habría actuado por encargo de autoridades vinculadas al régimen venezolano.

Valencia señaló que la Fiscalía comparte el razonamiento del fiscal Barros respecto a la relevancia de interrogar al mandatario venezolano. “El fiscal Barros estima que es necesario, es una diligencia necesaria. Nosotros también la entendemos, compartimos su razonamiento”, afirmó.

Sin embargo, el fiscal nacional advirtió que concretar esa diligencia depende de factores que van más allá de lo estrictamente judicial.

“Depende de factores que a veces exceden lo simplemente judicial”, indicó.

Valencia agregó que el Ministerio Público mantiene canales de cooperación con las autoridades estadounidenses.

Según explicó, la Fiscalía ha trabajado con la embajada de Estados Unidos, el Departamento de Justicia y el FBI en distintas investigaciones.

“Hoy día para combatir el crimen organizado eficazmente es necesario hacerlo de manera coordinada y cooperando con las demás fiscalías del continente”, sostuvo.

La reunión en Washington también abordará otros temas de cooperación internacional, incluyendo procesos de extradición pendientes y casos de crimen organizado vinculados a operaciones financieras ilícitas.