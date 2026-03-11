Machado y Guaidó valoran la transición de mando en Chile

Los dirigentes opositores venezolanos Juan Guaidó y María Corina Machado arribaron este miércoles al Congreso Nacional en Valparaíso para participar como invitados internacionales en la ceremonia de cambio de mando presidencial, en la que Gabriel Boric entregará el poder al presidente electo José Antonio Kast. La ceremonia se realiza en el Salón de Honor del Parlamento y reúne a autoridades chilenas y delegaciones extranjeras en el inicio del nuevo gobierno.

A su llegada al edificio del Congreso, ambos líderes conversaron con la prensa presente y destacaron el simbolismo institucional de la jornada. En particular, subrayaron el valor democrático que representa la transferencia de poder en Chile, en contraste con la crisis política que atraviesa Venezuela.

Guaidó señaló que presenciar la ceremonia tiene un significado especial. “Como venezolano, me emociona una transmisión de mando democrática. Poder participar de un traspaso de mando democrático en medio de un proceso de transición en Venezuela”, afirmó el ex “presidente encargado”.

El dirigente opositor agregó que la experiencia chilena suele ser observada como una referencia en el debate político venezolano. “Cuando en Venezuela hablamos de transición, siempre vemos a Chile”, señaló, añadiendo que el país sudamericano es mirado con optimismo por quienes esperan una salida institucional a la crisis política en su nación.