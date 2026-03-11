Pamela Jiles al agua: Jorge Alessandri se queda con la presidencia de la Cámara

En una definición de alta tensión política, el diputado Jorge Alessandri logró imponerse como nuevo presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados tras derrotar por apenas tres votos a su principal contendora, la diputada del Partido de la Gente (PDG), Pamela Jiles, por 78 votos contra 75.

La victoria de Alessandri se concretó gracias a los apoyos decisivos de los parlamentarios Felipe Camaño (ind. pro DC) y Jaime Mulet (FRVS).

Aunque inicialmente se esperaba que la denominada “nueva oposición” —integrada por sectores del progresismo y el PDG— lograra el control de la corporación, el escenario cambió radicalmente tras intensas negociaciones nocturnas. En estas tratativas, la UDI logró articular acuerdos con parlamentarios de la Democracia Cristiana (DC) y de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), consiguiendo los votos necesarios para superar a Jiles en la carrera por la testera.

Este resultado consolida el poder del bloque oficialista en el Poder Legislativo, ya que, junto con el nombramiento de Paulina Núñez en la testera del Senado, el nuevo oficialismo pasará a liderar ambas cámaras del Congreso. Al controlar tanto el Senado como la Cámara de Diputadas y Diputados, el oficialismo queda en una posición estratégica para impulsar su agenda de gobierno y coordinar de manera más unificada el debate parlamentario.

La derrota de la opción de Pamela Jiles también evidencia la fragilidad de los acuerdos administrativos previos con el PDG y pone de manifiesto la relevancia de los votos de centro —como los de la Democracia Cristiana— en definiciones clave de la corporación.

Tras su elección, el diputado de la UDI Jorge Alessandri pronunció su primer discurso como presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. En su intervención, el legislador enfatizó la “enorme tarea” que enfrenta la corporación y realizó un llamado a deponer las diferencias políticas en favor de las necesidades del país. Alessandri inició sus palabras reivindicando el rol de la Cámara como el “mayor espacio de deliberación democrática de nuestra República”.

En un gesto de continuidad institucional, se declaró heredero de una tradición forjada por figuras históricas como Manuel Montt, José Joaquín Pérez y Ramón Barros Luco, así como de expresidentes de la corporación como José Antonio Viera-Gallo y Juan Justus. “Todos los que estamos sentados aquí somos herederos de una tradición que estamos llamados a honrar”, señaló el nuevo timonel de la testera.

Uno de los momentos más significativos de su alocución fue el agradecimiento póstumo al expresidente Sebastián Piñera Echenique, a quien Alessandri atribuyó haberle brindado la confianza y las herramientas para llegar al Congreso. El diputado aseguró que la visión del fallecido mandatario inspirará su labor diaria, buscando poner siempre a Chile por delante de los intereses particulares.

Este triunfo no solo entrega la conducción de la Cámara a Alessandri, sino que también sella un acuerdo de gobernabilidad respecto de la distribución y presidencia de las comisiones de la Cámara Baja para el próximo período.