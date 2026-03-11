Paulina Núñez (RN) es la nueva presidenta del Senado: le pondrá la banda a Kast

La Sala del Senado eligió a la senadora de Renovación Nacional (RN), Paulina Núñez, como nueva presidenta de la Cámara Alta para el período 2026-2027.

La parlamentaria por la región de Antofagasta obtuvo 39 votos a favor, dos en contra y nueve abstenciones, superando al senador independiente Alejandro Kusanovic.

La elección confirmó el acuerdo administrativo alcanzado entre la centroderecha, el Partido Socialista y el PPD para la conducción del Senado durante los próximos años.

Las abstenciones provinieron principalmente de senadores de la Democracia Cristiana, el Frente Amplio y el Partido Comunista.

Tras su elección, Núñez asumió inmediatamente la conducción de la sesión del Senado en la que también se definió la vicepresidencia de la corporación.

Ese cargo fue asumido por el senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Iván Moreira, quien fue el único candidato propuesto y obtuvo 37 votos a favor y dos abstenciones.

La nueva presidenta del Senado tendrá un rol destacado en la ceremonia de cambio de mando presidencial, ya que será la encargada de colocar la banda presidencial al presidente electo José Antonio Kast.

Con su elección, Núñez se convierte en la quinta mujer en la historia republicana del país en presidir la Cámara Alta, después de Isabel Allende, Adriana Muñoz, Yasna Provoste y Ximena Rincón.

Además, es la primera mujer de centroderecha en ocupar la presidencia del Senado.

También será la segunda mujer encargada de colocar la banda presidencial en una ceremonia de cambio de mando, después de que Isabel Allende lo hiciera en el traspaso de Sebastián Piñera a Michelle Bachelet.

Paulina Núñez es abogada y comenzó su trayectoria política como seremi durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.

En 2013 fue electa diputada por la región de Antofagasta, cargo en el que fue reelegida en 2017. Posteriormente, en 2021, fue elegida senadora por la misma región.

El acuerdo administrativo del Senado establece además la rotación de la presidencia para los próximos años de la legislatura.

Según ese diseño, en 2027 asumiría el senador Javier Macaya (UDI) con Karim Bianchi como vicepresidente; en 2028 Luciano Cruz-Coke con un vicepresidente del PPD; y en 2029 la senadora Paulina Vodanovic (PS) con el senador Rojo Edwards en la vicepresidencia.

Tras la elección de la mesa directiva, los senadores se trasladaron al hemiciclo del Congreso Nacional para participar en la ceremonia de cambio de mando presidencial.