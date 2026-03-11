Por “temas de agenda”, se cae bilateral entre Kast y Javier Milei

El equipo del presidente electo José Antonio Kast informó la cancelación de la reunión bilateral que estaba programada con el mandatario argentino Javier Milei en la previa del cambio de mando presidencial en Chile.

El encuentro estaba agendado para las 09:10 horas en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar.

Según señalaron desde el entorno del futuro jefe de Estado, la cita fue suspendida “por temas de agenda”.

De acuerdo con la información entregada, el vuelo que traslada a Milei desde Argentina salió más tarde de lo programado, lo que impidió concretar la reunión.

Por ello, el mandatario argentino llegará directamente al Congreso Nacional en Valparaíso para participar en la ceremonia de cambio de mando.

La relación entre Kast y Milei se ha estrechado en los últimos meses. Tras ganar las elecciones presidenciales en Chile en diciembre pasado, el entonces presidente electo viajó a Buenos Aires para reunirse con el líder argentino.

En esa ocasión ambos posaron con una motosierra, símbolo de las reformas impulsadas por el gobierno de Milei en Argentina.

Más recientemente, ambos volvieron a coincidir en la cumbre Shield of the Americas, realizada en Miami y convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.