Dos subsecretarios denuncian ataques con piedras mientras se dirigían a La Moneda

Dos episodios de violencia contra autoridades del nuevo gobierno se registraron durante la durante la tarde, mientras se dirigían por el centro de Santiago en dirección a La Moneda.

El primero de los hechos afectó al subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, quien reportó daños en el automóvil en que se dirigía hacia el centro de la capital. Según se conoció, el vehículo recibió un piedrazo que impactó uno de sus vidrios cuando la autoridad se encontró con una manifestación en la vía pública.

Un incidente de características similares ocurrió más tarde y afectó al subsecretario de Bienes Nacionales, Javier Peró. El ataque se produjo pasadas las 20 horas, cuando la autoridad se trasladaba junto a su familia hacia la recepción ofrecida por el Presidente en La Moneda tras la ceremonia de cambio de mando.

El hecho ocurrió en el sector de calle Purísima, en el centro de Santiago, el mismo lugar donde se registraban incidentes en la vía pública durante la tarde de este miércoles.

Por esa misma hora, Cristóbal Piñera, hijo del fallecido expresidente Sebastián Piñera, afirmó en redes sociales que encapuchados estaban lanzando piedras contra vehículos en ese sector. Según señaló, al menos tres parabrisas habrían resultado destrozados en medio de los incidentes.