Vocera Sedini defiende concepto del “gobierno de emergencia”: “Chile merece algo distinto”

La ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, defendió el concepto de “gobierno de emergencia” impulsado por el Presidente José Antonio Kast.

En una columna de opinión titulada “Gobernar en emergencia”, publicada en El Mercurio, la vocera explicó que la idea busca responder al escenario que enfrenta el país en distintos ámbitos.

“Muchos lo han valorado como un acierto político, capaz de reflejar con claridad el momento que vive el país y de orientar con realismo la acción del Ejecutivo en los próximos cuatro años”, señaló.

La ministra reconoció que el concepto también ha generado cuestionamientos. “Otros, legítimamente, han manifestado reparos o dudas respecto de su alcance”, indicó.

Según Sedini, más allá de esas diferencias, lo relevante es reconocer la situación que enfrenta el país. “Lo fundamental hoy es comprender el diagnóstico de fondo y actuar en consecuencia frente a los problemas que Chile ya no puede seguir postergando”, afirmó.

En el texto, la vocera enumeró distintos indicadores para respaldar la tesis de una situación de emergencia. Entre ellos mencionó un crecimiento económico anual entre 1,5% y 2,5%, una tasa de desempleo cercana al 8,5% y el aumento de delitos como secuestros y extorsiones.

También aludió a la situación del sistema de salud, señalando que existen cerca de 2,5 millones de personas en listas de espera y más de 40 mil fallecidos en 2024 mientras aguardaban atención médica. “Resulta evidente que enfrentamos problemas acumulados que urgen solución”, sostuvo.

En esa línea, la ministra afirmó que desconocer el escenario actual implicaría normalizar situaciones que antes eran consideradas graves. “Negar la existencia de una emergencia supone, en los hechos, aceptar como normales situaciones que hace pocos años habrían sido consideradas inaceptables”, señaló.

Sedini agregó que el objetivo del Ejecutivo es enfrentar estas dificultades con mayor urgencia. “Chile merece algo distinto: reconocer con claridad la magnitud de sus dificultades para enfrentarlas con decisión y sentido de urgencia”, indicó.

En su columna, la vocera también mencionó algunas de las primeras medidas adoptadas por el gobierno, como la Política Nacional de Cierre Fronterizo, el Plan Escudo Fronterizo y el nombramiento de un comisionado presidencial para coordinar a las fuerzas de orden en la macrozona norte.

Asimismo, destacó la decisión de destrabar reclamaciones pendientes en el Sistema de Evaluación Ambiental y la auditoría al funcionamiento del Estado.

Finalmente, Sedini sostuvo que el objetivo del gobierno es recuperar la capacidad de acción del Estado y restablecer la confianza en las instituciones.

“Salir de la emergencia implica recuperar el orden que permite a los ciudadanos vivir con tranquilidad, reactivar el crecimiento y reconstruir la confianza en las instituciones”, concluyó.