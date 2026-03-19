Gobierno pide renuncia a superintendente de Educación Superior por “pérdida de confianza”

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast solicitó la renuncia inmediata del superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, decisión que le fue comunicada este jueves en el Ministerio de Educación por el jefe jurídico de la Subsecretaría de Educación Superior, Francisco Zambrano.

Según consigna La Tercera, desde la cartera señalaron que la medida responde a una “pérdida de confianza”. Salazar había asumido en 2023 por Alta Dirección Pública.

La salida se produce un día después de que se conocieran las conclusiones de la investigación contra la Universidad San Sebastián, que derivó en la formulación de cargos por irregularidades en contrataciones y sueldos de cerca de 15 personas, en su mayoría dirigentes políticos. El informe detectó incumplimientos de bandas salariales internas y falta de requisitos para cargos académicos y directivos.

La indagatoria se inició en octubre de 2024 tras un reportaje de El Mostrador sobre el sueldo de Marcela Cubillos. Entre los involucrados también figuran Arturo Squella y Manuel Guerra. La superintendencia se encontraba en etapa de definir sanciones, las que no podían limitarse a una amonestación debido a una infracción previa del plantel en 2025.